Földönkívüliek: a tudósok új módszert javasolnak az idegen életnyomok felkutatására

Egyelőre még nem sikerült életnyomokat találnunk az univerzumban Fotó: NASA

Az aminosavak az élethez alapvető fontosságú olyan szerves vegyületek, amelyek molekulái főleg szénből, hidrogénből, oxigénből és nitrogénből épülnek fel. Jelenleg több mint 500 természetesen előforduló aminosav ismert, amelyek sokféleképpen osztályozhatók.

Az aminosavak hosszú láncokat, úgynevezett peptideket alkotnak, amelyek fehérjékké állnak össze és amik a biológiai sejtek „igáslovai”. A zsírsavak a sejtek szerkezetének részét képezik.

Mindkettőt előállíthatják élő vagy élettelen folyamatok.

„Azért koncentráltunk az aminosavakra és a zsírsavakra, mivel ezek alkotják az általunk ismert élet központi molekuláris osztályait, és mert ezekhez léteznek megfelelő adatkészletek” – hangsúlyozza Fabian Klenner.

A Jupiter Európa nevű Holdja, az egyik esélyes jelölt. A Naprendszerben legfeljebb csak mikrobális élet létezhet potenciálisan Fotó: NASA/ESA

Yoffe és Klenner csapata körülbelül 100 különböző adathalmazból származó mintát vizsgált meg, beleértve ebbe az aszteroidákból, fosszíliákból, meteoritokból, mikrobákból, talajból és szintetikus laboratóriumi anyagból származó mintákat.

A kutatók kimutatták, hogy az aminosavak változatosabbak és egyenletesebben oszlanak el, amikor élő szervezetek hozzák létre őket, mint amikor élettelen folyamatok során jönnek létre. A zsírsavakkal pedig pont fordított a helyzet – kevésbé változatosak és kevésbé egyenletesen oszlanak el, amikor biológiai úton keletkeznek.

Az univerzum jelenleg még néma számunkra Fotó: Ilf Science

A tudósok azonban fontosnak tartották, hogy hangsúlyozzák, ez nem tévedhetetlen módszer a földönkívüli élet kimutatására. Először is, eddig még csak azt tudták tesztelni, hogy az általuk kifejlesztett módszer az aminosavak és a zsírsavak esetében működik. „Elvileg hasonló szerveződési trendek létezhetnek más molekuláris osztályok esetében is, ezt azonban még tesztelni kell” – magyarázza Fabian Klenner.

Másodszor, e biovegyületek sokféleségét és eloszlását más molekulákkal is kontextusba kell helyezni, különben lehetetlen megmondani, hogy valójában mennyire változatosak és egyenletesen oszlanak el.

Mindez azt jelenti, hogy például ez a módszer jelenleg még nem alkalmazható az „életgyanús” K2-18b exobolygó esetében a DMS-detektálására, egyszerűen azért, mert nem tudunk eleget az exobolygó légköréről ahhoz, hogy számszerűsítsük a bioszignatúra-jellegű vegyületek sokféleséget és az eloszlást.