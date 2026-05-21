Kevin Spacey feltűnt Cannes-ban, miközben a fesztivált elárasztották a háborús filmek

Közben a fesztivál filmjei újra és újra ugyanarra a kérdésre térnek vissza: hogyan sodródnak bele hétköznapi emberek autoriter rendszerek működésébe? Sylvie Lindeperg történész szerint nem véletlen, hogy a filmeseket ismét ennyire foglalkoztatja a második világháború. Úgy véli, a jelenlegi geopolitikai konfliktusok és a nemzetközi rend megingása miatt a korszak traumái újra különösen aktuálissá váltak.