Közben a fesztivál filmjei újra és újra ugyanarra a kérdésre térnek vissza: hogyan sodródnak bele hétköznapi emberek autoriter rendszerek működésébe? Sylvie Lindeperg történész szerint nem véletlen, hogy a filmeseket ismét ennyire foglalkoztatja a második világháború. Úgy véli, a jelenlegi geopolitikai konfliktusok és a nemzetközi rend megingása miatt a korszak traumái újra különösen aktuálissá váltak.
Kevin Spacey feltűnt Cannes-ban, miközben a fesztivált elárasztották a háborús filmek
Mintha egyszerre a múlt és a jelen szorongásai költöztek volna be az idei cannes-i filmfesztiválra. A seregszemle hivatalos programjában feltűnően sok a második világháborús témájú alkotás, miközben a vörös szőnyegen váratlanul megjelent Kevin Spacey is, aki az elmúlt években szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.
