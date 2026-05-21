Négy keréken érkezik II. Rákóczi Ferenc öröksége + galéria

Idén ünnepeljük II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját. A fejedelem szülőháza, a Rákóczi-kastély a felvidéki Borsiban áll, amelyet néhány éve magyarországi támogatással teljeskörűen felújítottak. 2021-ben nyílt meg itt a látványos, modern eszközökkel dolgozó Rákóczi három születése című tárlat, amely a fejedelem életét a gyermekkortól a szabadságharc eseményein át egészen a rodostói száműzetésig mutatja be. A jubileum alkalmából különleges országjáró kiállítás indult útjára, a tárlat buszba sűrített változata. A Rákóczi-busz jelenleg Budapesten, a Millenárison látható, ahol a látogatók megtapasztalhatják, miként fér el egy gazdag, interaktív történelmi tárlat négy keréken.

Bényei Adrienn
2026. 05. 21. 11:25
Diószegi László a fejedelem életét és korát bemutató utazó kiállításon Fotó: Havran Zoltán
A kiállítás ennek megfelelően nem hagyományos múzeumi élményt kínál. A Rákóczi-busz tematikája végigkíséri a fejedelem életútját, a kora újkori főúri udvartartások mindennapjaitól egészen a törökországi emigrációig. 

A látogatók bepillantást nyerhetnek például az édesanya, Zrínyi Ilona udvarának működésébe, vagy a korszak születéssel kapcsolatos hiedelmeibe és praktikáiba.

Képregény formájában követhetik végig Rákóczi börtönből való szökését, videófalakon láthatják a csaták jeleneteit, tableten rendezhetik be a kastély szobáit, miközben megismerhetik a fejedelem családját, döntéseit, a pestis időszakát vagy a száműzetés mindennapjait is. A tárlat része a Rákóczi-induló több feldolgozása is: a népzenei változatoktól Berlioz művén át Cziffra György Liszt-interpretációjáig számos zenei élmény kapcsolódik a kiállításhoz. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
