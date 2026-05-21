Négy keréken érkezik II. Rákóczi Ferenc öröksége + galéria

A kiállítás ennek megfelelően nem hagyományos múzeumi élményt kínál. A Rákóczi-busz tematikája végigkíséri a fejedelem életútját, a kora újkori főúri udvartartások mindennapjaitól egészen a törökországi emigrációig.

A látogatók bepillantást nyerhetnek például az édesanya, Zrínyi Ilona udvarának működésébe, vagy a korszak születéssel kapcsolatos hiedelmeibe és praktikáiba.

Képregény formájában követhetik végig Rákóczi börtönből való szökését, videófalakon láthatják a csaták jeleneteit, tableten rendezhetik be a kastély szobáit, miközben megismerhetik a fejedelem családját, döntéseit, a pestis időszakát vagy a száműzetés mindennapjait is. A tárlat része a Rákóczi-induló több feldolgozása is: a népzenei változatoktól Berlioz művén át Cziffra György Liszt-interpretációjáig számos zenei élmény kapcsolódik a kiállításhoz.