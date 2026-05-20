Felsejlik a gonosz ismeretlen arca: magyarul is megjelent a világhírű Laird Barron horror-mesterműve

Aki szereti H. P. Lovecraft világát – amelyben az emberiség teljesen jelentéktelen, hiszen a világegyetemet olyan ősi, felfoghatatlan erejű entitások uralják, amelyek számára mi annyit jelentünk, mint a hangyák a betonút mellett –, az bátran vágjon bele Laird Barron novelláskötetébe, amely a Multiverzum Kiadó gondozásában jelent meg.

Az alaszkai szerző nem egyszerűen lemásolja a nagy előd sémáit, hanem modernizálja is azokat. Ezzel pedig bebizonyítja, hogy a borzongást lehet rendkívül magas, elegáns és intellektuális szinten is művelni – úgy, hogy közben a történet mégis nyers és kíméletlen marad.

(Laird Barron: Az Imágó szekvencia és más történetek, Multiverzum Kiadó, 2026, 392 oldal, Ár: 5990 Ft.)