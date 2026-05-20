EU-pénzek nyomában: görög menekülttáborok építését vizsgálják a hatóságok

A vizsgálat egyik legfontosabb eleme, hogy az építési megbízásokat állítólag nyílt pályázat nélkül, közvetlen módon adták oda magáncégeknek.

Belső számítások szerint a költségek akár 15-ször magasabbak is lehettek a hasonló beruházásokhoz képest, ami komoly kérdéseket vet fel az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban.

EU-s pénzek: az ügy komoly politikai feszültséget okoz Görögországban

A kormányzó Új Demokrácia pártot már az ellenzék is korábban bírálta a gyorsított és átláthatóságot mellőző közbeszerzési gyakorlat miatt. A kabinet ugyanakkor azzal védekezett, hogy a koronavírus-járvány idején rendkívüli helyzet állt fenn, és a megnövekedett migrációs nyomás gyors intézkedéseket tett szükségessé.

A hivatalos adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a menedékkérők száma 2020-ban éppen csökkent Görögországban, ami tovább erősíti a kritikákat a beruházások indokoltságával kapcsolatban.

További vitákat váltott ki, hogy a projektek lebonyolításában kulcsszerepet játszó migrációs minisztériumi műszaki részleget egy kormányközeli pártfunkcionárius vezette.

Ez újabb kérdéseket vet fel az átláthatóság és a politikai befolyás mértékével kapcsolatban.

Az Európai Ügyészség egyelőre nem kommentálta a folyamatban lévő vizsgálatot, de az ügy újabb potenciális uniós pénzügyi botránnyá nőheti ki magát. Görögországban pedig egyre többen tartanak attól, hogy az eset további politikai következményekkel járhat, miután az elmúlt hónapokban már több kormánytag is távozásra kényszerült hasonló ügyek miatt.