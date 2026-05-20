Ókovács SzilveszterTarr Zoltánoperaház

Reagált lapunknak Ókovács Szilveszter a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének vádjaira

A Magyar Állami Operaház főigazgatója lapunk megkeresésére elküldte válaszát, amit változtatások nélkül közlünk.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 16:26
Fotó: Balogh László Forrás: Bal
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ókovács Szilveszter, a nyílt levél megjelenését követően lapunk megkeresésére a követező választ küldte, amit változtatások nélkül közlünk:

„A Magyar Állami Operaház főigazgatója visszautasítja azokat a vádakat, amelyeket a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Küldöttgyűlésének nyílt levelében megfogalmaz, különös tekintettel az intézményi vagyongazdálkodás terén leírtakra. 

A felsorolt pontokban számos tárgyi tévedés és megalapozatlan állítás szerepel.

A foglalkoztatással kapcsolatban a levél szerzői olyan meghaladott működési formákat hiányolnak, amelyek mára fenntarthatatlanná váltak, és nincsenek összhangban sem a felelős intézményvezetői magatartással, sem a 21. századi kőszínházi opera- és balettjáték nemzetközi gyakorlatával.

A leírtak alapján a Magyar Állami Operaház főigazgatója kétségbe vonja, hogy akár a MZTSZ küldöttgyűlése, akár hangadó egykori operaházi tagjai kellő rálátással rendelkeznének az intézményi működés tényszerű megítéléséhez.

A Magyar Állami Operaház főigazgatója a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékeli, amelyet a főigazgatóval és politikai meggyőződésével és közéleti szerepvállalásával kapcsolatos ellenérzés, valamint az évtizedek során megváltozott működési feltételekkel való szembenézés hiánya mozgat.

A Magyar Állami Operaház főigazgatója a levélben felsorolt minden kérdésben áll a fenntartó rendelkezésére és kész együttműködni a tevékenységét érintő esetleges vizsgálatok lefolytatásában.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu