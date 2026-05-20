Reagált lapunknak Ókovács Szilveszter a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének vádjaira

Ókovács Szilveszter, a nyílt levél megjelenését követően lapunk megkeresésére a követező választ küldte, amit változtatások nélkül közlünk:

„A Magyar Állami Operaház főigazgatója visszautasítja azokat a vádakat, amelyeket a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Küldöttgyűlésének nyílt levelében megfogalmaz, különös tekintettel az intézményi vagyongazdálkodás terén leírtakra.

A felsorolt pontokban számos tárgyi tévedés és megalapozatlan állítás szerepel.

A foglalkoztatással kapcsolatban a levél szerzői olyan meghaladott működési formákat hiányolnak, amelyek mára fenntarthatatlanná váltak, és nincsenek összhangban sem a felelős intézményvezetői magatartással, sem a 21. századi kőszínházi opera- és balettjáték nemzetközi gyakorlatával.

A leírtak alapján a Magyar Állami Operaház főigazgatója kétségbe vonja, hogy akár a MZTSZ küldöttgyűlése, akár hangadó egykori operaházi tagjai kellő rálátással rendelkeznének az intézményi működés tényszerű megítéléséhez.

A Magyar Állami Operaház főigazgatója a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékeli, amelyet a főigazgatóval és politikai meggyőződésével és közéleti szerepvállalásával kapcsolatos ellenérzés, valamint az évtizedek során megváltozott működési feltételekkel való szembenézés hiánya mozgat.

A Magyar Állami Operaház főigazgatója a levélben felsorolt minden kérdésben áll a fenntartó rendelkezésére és kész együttműködni a tevékenységét érintő esetleges vizsgálatok lefolytatásában.”