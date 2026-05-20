Demokrácia helyett színház: statisztákkal töltötték fel a képviselők üres helyeit a migrációs díjátadón

Botrányos hírek láttak napvilágot Angela Merkel díjátadója kapcsán, ahol a tiltakozásul távol maradó politikusok üresen maradt székeit EP-dolgozókkal töltötték fel. De vajon jogszerűen játszhatnak-e látszatszínházat az Európai Parlamentben, így megtévesztve az európai nyilvánosságot? Utánajártunk a hivatalos jogszabályi háttérnek, és első kézből kérdeztük ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt arról, hogy a trükközés mennyire tiporja sárba a képviseleti demokrácia alapelveit.

2026. 05. 20. 15:52
Angela Merkel rangos kitüntetést vehetett át, de ezzel sokan nem értettek egyet Forrás: AFP
Ifj. Lomnici Zoltán lapunknak kifejtette, hogy az EUSZ 10. cikkének (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy az unió működése a képviseleti demokrácián alapul, és a polgárok közvetlenül képviseltetik magukat az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament e szerződés 14. cikkének (2) bekezdése szerint a polgárok képviselőiből áll, a tagokat öt évre, közvetlen és általános választójog alapján választják. Ebből következik, hogy 

az EP plenáris ülésein kizárólag azok az egyének foglalhatnak helyet, akiket a választók képviselőként megválasztottak.

Az 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikk (1) bekezdése szerint az Európai Parlament tagjai egyenként és személyesen szavaznak. Az Európai Parlament tagjai nem utasíthatók, és nem kaphatnak kötött mandátumot. 

Ez azt jelenti, hogy a képviselői mandátum személyes jellegű; az adott képviselő távolléte esetén sem helyettesíthető más személlyel

– magyarázta. Az EP Eljárási Szabályzatának 173. cikke rögzíti, hogy a plenáris ülésterembe csak képviselők, a bizottság vagy a tanács tagjai, az EP főtitkára, illetve olyan alkalmazottak léphetnek be, akiknek a munkaköri feladata ezt megköveteli, valamint olyan személyek, akiket az elnök meghív. 

A szabályzat tehát megengedi, hogy alkalmazottak a teremben tartózkodjanak, de csak akkor, ha munkájuk ezt indokolja. Nem jogosít fel arra, hogy az üresen maradt képviselői székeket elfoglalva a képviselők jelenlétét leplezzék

– emelte ki. Ifj. Lomnici Zoltán szerint mindezek alapján súlyosan aggályos és az európai demokratikus alapelvekkel ellentétes gyakorlat, ha a távol maradó, demokratikusan megválasztott EP-képviselők helyére az intézmény alkalmazottait ültetik pusztán azért, hogy elfedjék egy politikai bojkott látványát. Az Európai Parlament legitimációját kizárólag a választópolgároktól kapja, ezért 

a képviselői jelenlét mesterséges helyettesítése nemcsak a mandátum személyes jellegét sérti, hanem a nyilvánosság megtévesztésére is alkalmas

– zárta az interjút az alkotmányjogász.

Borítókép: Angela Merkel rangos kitüntetést vehetett át, de ezzel sokan nem értettek egyet (Fotó: AFP)

