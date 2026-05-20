Demokrácia helyett színház: statisztákkal töltötték fel a képviselők üres helyeit a migrációs díjátadón

Ifj. Lomnici Zoltán lapunknak kifejtette, hogy az EUSZ 10. cikkének (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy az unió működése a képviseleti demokrácián alapul, és a polgárok közvetlenül képviseltetik magukat az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament e szerződés 14. cikkének (2) bekezdése szerint a polgárok képviselőiből áll, a tagokat öt évre, közvetlen és általános választójog alapján választják. Ebből következik, hogy

az EP plenáris ülésein kizárólag azok az egyének foglalhatnak helyet, akiket a választók képviselőként megválasztottak.

Az 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikk (1) bekezdése szerint az Európai Parlament tagjai egyenként és személyesen szavaznak. Az Európai Parlament tagjai nem utasíthatók, és nem kaphatnak kötött mandátumot.