Az olajexportból származó orosz bevételek ugyan csökkentek az elmúlt időszakban – részben az amerikai nyomás miatt, amely az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlóit célozta – Moszkva azonban továbbra is képes alkalmazkodni a kialakult helyzethez. A Reuters korábbi jelentése szerint az orosz államháztartási hiány az év végére akár a GDP 1,6 százalékos hivatalos céljának háromszorosára is nőhet. Ennek ellenére a Kreml nem rendkívüli megszorításokkal, hanem pénzügyi tartalékainak újraszervezésével reagál.

A tervek szerint az orosz kormány módosítja azt az olajárküszöböt, amely felett a többletbevételeket automatikusan a tartalékalapba irányítják. Ez gyakorlatilag kiadáscsökkentést is jelent, hiszen kevesebb pénz marad az aktuális költségvetési kiadásokra. Ezzel párhuzamosan nőhetnek az orosz devizavásárlások is.

A folyamat ugyanakkor a rubel erősödését is előidézte, ami rövid távon kedvezőtlenebb helyzetet teremt az exportőrök számára, de azt is mutatja, hogy az orosz pénzügyi rendszer továbbra is működőképes maradt, a nyugati szankciók ellenére.

Az orosz kormány bejelentette, hogy a megnövekedett olajbevételeiket az államadósságuk csökkentésére fordítják

– mondta közösségi oldalán Hortay Olivér.

Ursula von der Leyen szankciós politikája ezzel hivatalosan is megbukott

– fogalmazott a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre több európai politikus és elemző is megkérdőjelezi, hogy az uniós szankciós politika valóban elérte-e eredeti célját. Miközben Európa súlyos energiaválsággal, inflációval és versenyképességi problémákkal küzdött, Oroszország új gazdasági partnereket talált, és több területen is képes volt alkalmazkodni a korlátozásokhoz.