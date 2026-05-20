Oroszországszankciók Oroszország ellenbevételolajexportgazdaság

Repedezik az uniós szankciós politika: Oroszország stabilizálja gazdaságát

Miközben az Európai Unió évek óta azzal érvel, hogy a szankciók térdre kényszerítik az orosz gazdaságot, Moszkva újabb lépéseket tesz pénzügyi tartalékainak megerősítésére és költségvetésének átalakítására. Az orosz pénzügyminisztérium nemrégiben bejelentette: az ország a jövőben még több olajbevételt irányít át a tartalékalapba, miközben kiadáscsökkentésre is készül.

Magyar Nemzet
Forrás: Reuters2026. 05. 20. 15:01
Kína már az orosz olajexport felét vásárolja fel Forrás: AFP
Az olajexportból származó orosz bevételek ugyan csökkentek az elmúlt időszakban – részben az amerikai nyomás miatt, amely az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlóit célozta – Moszkva azonban továbbra is képes alkalmazkodni a kialakult helyzethez. A Reuters korábbi jelentése szerint az orosz államháztartási hiány az év végére akár a GDP 1,6 százalékos hivatalos céljának háromszorosára is nőhet. Ennek ellenére a Kreml nem rendkívüli megszorításokkal, hanem pénzügyi tartalékainak újraszervezésével reagál.

A tervek szerint az orosz kormány módosítja azt az olajárküszöböt, amely felett a többletbevételeket automatikusan a tartalékalapba irányítják. Ez gyakorlatilag kiadáscsökkentést is jelent, hiszen kevesebb pénz marad az aktuális költségvetési kiadásokra. Ezzel párhuzamosan nőhetnek az orosz devizavásárlások is.

A folyamat ugyanakkor a rubel erősödését is előidézte, ami rövid távon kedvezőtlenebb helyzetet teremt az exportőrök számára, de azt is mutatja, hogy az orosz pénzügyi rendszer továbbra is működőképes maradt, a nyugati szankciók ellenére.

Az orosz kormány bejelentette, hogy a megnövekedett olajbevételeiket az államadósságuk csökkentésére fordítják

– mondta közösségi oldalán Hortay Olivér.

Ursula von der Leyen szankciós politikája ezzel hivatalosan is megbukott

– fogalmazott a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre több európai politikus és elemző is megkérdőjelezi, hogy az uniós szankciós politika valóban elérte-e eredeti célját. Miközben Európa súlyos energiaválsággal, inflációval és versenyképességi problémákkal küzdött, Oroszország új gazdasági partnereket talált, és több területen is képes volt alkalmazkodni a korlátozásokhoz.

Borítókép: Kína már az orosz olajexport felét vásárolja fel (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
