Ahogy azt a Magyar Nemzet korábban megírta, Kijevben a nagyszabású csütörtöki orosz támadás következtében öt ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy negyvenen sebesültek meg.
A Kreml kemény üzenetet küldött Európának
Európa gyakorlatilag közvetlenül harcol Oroszország ellen Ukrajna oldalán, ami kizárja, hogy közvetítő lehessen – nyilatkozott Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak Moszkvában.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy az ukrán fővárosban egy lakóépület romjai alól egy 12 éves kislány holttestét emelték ki a mentőegységek. Az ukrán katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az orosz támadás után legalább húsz embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP)
