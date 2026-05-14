Megrázó kijevi tragédia: gyermekek is áldozatul estek az orosz támadásnak + videó

Kijevben a nagyszabású csütörtöki orosz támadás következtében öt ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy negyvenen sebesültek meg – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon kora délután.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 15:32
Elsősegélynyújtók végeznek mentőakciókat egy kilencemeletes lakóháznál, amelyet rakéta- és dróntámadás rongált meg Kijevben (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij arról tájékoztatott, hogy  további hét ember sebesült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, a keleti országrészben lévő Harkivban már 28 sebesültről tudni, ketten pedig a déli Odessza megyében szenvedtek sebesüléseket – tette hozzá. 

Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint ötven lakóépület

 – emelte ki.

Összességében az ország egész területén a támadások következményeinek felszámolásában már több mint 750 ukrán katasztrófavédelmi dolgozó és közel 750 rendőr vett részt. Hálás vagyok mindenkinek, aki segíti a mentőszolgálatokat és a rendőrséget

 – jegyezte meg az államfő.

Hangsúlyozta, hogy ezen támadások során jelentős számú rakétát és drónt sikerült lelőni. 

Az összesített lelövési arány meghaladja a 93 százalékot. Természetesen ennél magasabbra van szükség. És természetesen a legnehezebb a ballisztikus rakéták elleni védekezés. Köszönöm mindenkinek, aki ebben segít nekünk. Mindezekre a támadásokra igazságos válasz fog érkezni. Nyomást kell gyakorolni Moszkvára úgy, hogy ott is érezzék terrorjuk következményeit. Fontos, hogy a világ szankciókat vezessen be Oroszország ellen. Oroszország háborús felelősségének és a mi szankciós nyomásunknak százszázalékosan működnie kell. Nagyon fontos az is, hogy a világ ne hallgasson erről a terrorról, hanem Ukrajna mellett álljon

 – mutatott rá Zelenszkij.

Oroszország egy nap alatt az egyik legnagyobb kombinált támadást hajtotta végre Ukrajna ellen. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások következtében a fogyasztók egy része Kijevben áram nélkül maradt, valamint az ország csaknem felében, a volinyi, dnyipropetrovszki, donyecki, zaporizzsjai, kijevi, lvivi, poltavai, szumi, harkivi, csernyihivi és hmelnickiji területeken szünetel az áramszolgáltatás – közölte az energetikai minisztérium.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója reggel arról beszélt, hogy régiójában egy nap alatt két civil halt meg és ketten szenvedtek sérüléseket orosz támadásokban.

„Az elmúlt 24 órában az orosz megszálló erők 973 csapást mértek Zaporizzsja megye 49 településére. Az ellenséges támadások következtében egy ember meghalt” – írta Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegramon.

Az orosz támadás Kárpátalját sem kímélte

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy az orosz–ukrán háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját: Ungváron, Szolyván és több más településen is becsapódásokról számoltak be. A támadások során infrastruktúra és ipari létesítmények sérültek meg.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint Moszkva hadászati célpontokat támadhatott, és a nyugati fegyverszállítási útvonalakat is zavarni próbálhatja. Úgy véli, vége lehet annak az orosz visszafogottságnak, amely korábban elkerülte a magyarlakta térségek közvetlen támadását, ezért a jövőben újabb csapások is várhatók Kárpátalján.

Borítókép: orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
