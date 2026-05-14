Megrázó kijevi tragédia: gyermekek is áldozatul estek az orosz támadásnak + videó

Volodimir Zelenszkij arról tájékoztatott, hogy további hét ember sebesült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, a keleti országrészben lévő Harkivban már 28 sebesültről tudni, ketten pedig a déli Odessza megyében szenvedtek sebesüléseket – tette hozzá.
Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint ötven lakóépület
– emelte ki.
Összességében az ország egész területén a támadások következményeinek felszámolásában már több mint 750 ukrán katasztrófavédelmi dolgozó és közel 750 rendőr vett részt. Hálás vagyok mindenkinek, aki segíti a mentőszolgálatokat és a rendőrséget
– jegyezte meg az államfő.
Hangsúlyozta, hogy ezen támadások során jelentős számú rakétát és drónt sikerült lelőni.
Az összesített lelövési arány meghaladja a 93 százalékot. Természetesen ennél magasabbra van szükség. És természetesen a legnehezebb a ballisztikus rakéták elleni védekezés. Köszönöm mindenkinek, aki ebben segít nekünk. Mindezekre a támadásokra igazságos válasz fog érkezni. Nyomást kell gyakorolni Moszkvára úgy, hogy ott is érezzék terrorjuk következményeit. Fontos, hogy a világ szankciókat vezessen be Oroszország ellen. Oroszország háborús felelősségének és a mi szankciós nyomásunknak százszázalékosan működnie kell. Nagyon fontos az is, hogy a világ ne hallgasson erről a terrorról, hanem Ukrajna mellett álljon
– mutatott rá Zelenszkij.
