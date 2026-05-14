Megrázó kijevi tragédia: gyermekek is áldozatul estek az orosz támadásnak + videó

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója reggel arról beszélt, hogy régiójában egy nap alatt két civil halt meg és ketten szenvedtek sérüléseket orosz támadásokban.

Footage from Ukraine’s State Emergency Service shows rescuers pulling a person from the rubble of a multi-story residential building that collapsed after a Russian strike overnight in the Darnytskyi district of Kyiv. pic.twitter.com/30TKX0ZN6S — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 14, 2026

„Az elmúlt 24 órában az orosz megszálló erők 973 csapást mértek Zaporizzsja megye 49 településére. Az ellenséges támadások következtében egy ember meghalt” – írta Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegramon.

Az orosz támadás Kárpátalját sem kímélte

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy az orosz–ukrán háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját: Ungváron, Szolyván és több más településen is becsapódásokról számoltak be. A támadások során infrastruktúra és ipari létesítmények sérültek meg.