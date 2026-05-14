KárpátaljaOroszországmagyarlaktaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Putyin Kárpátalját támadja: a szakértő szerint vége a korábbi orosz visszafogottságnak

Az orosz–ukrán háború kezdete óta nem érte ilyen súlyos dróntámadás Kárpátalját mint tegnap. A lapunknak nyilatkozó Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint Moszkva hadászati célpontokat támadhatott, és arra figyelmeztetett: a jövőben újabb csapások is várhatók Kárpátalján a magyar határ közelében.

Szabó István
2026. 05. 14. 12:34
Illusztráció az orosz dróntámadás után Forrás: Telegram/Volodimir Zelenszkij
A támadások Ungvárt, Szolyvát és több más települést is elértek, több becsapódásról érkezett hír.

A helyi hatóságok tájékoztatása szerint Szolyván egy vasútállomás transzformátorát találta el dróncsapás, míg Ungváron egy ipari létesítmény sérült meg. A magyar külügyminisztérium közölte: folyamatos kapcsolatban állnak az ungvári főkonzullal, és a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást.

Közben Volodimir Zelenszkij arról írt Telegram-csatornáján, hogy Oroszország különösen a NATO-tagállamok határához közeli térségeket támadta. Az ukrán elnök szerint a csapásoknak halálos áldozatai és sérültjei is vannak, köztük gyermekek.

Az ukrán elnök a támadás után Magyar Péter miniszterelnökhöz is szólt, aki elítélte a Kárpátalját ért orosz agressziót.

Közös álláspontunk fontos a brutális háború befejezéséhez. Köszönjük együttérzésed és határozott álláspontod!

– fogalmazott Zelenszkij.

Hadászati célpontok lehettek

Horváth József biztonságpolitikai szakértő lapunknak arról beszélt, hogy a támadások mögött komoly hadászati megfontolások állhatnak.

Ukrajna nyugati részébe jelentős mennyiségű ipart telepítettek át Kelet-Ukrajnából, amik főként békés célokat szolgálók, de vannak hadiipari üzemek is

– mondta a szakértő, hozzátéve, hogy ezeket a részeket az oroszok azért támadják, hogy a hadiipari vagy kettős felhasználású termékeket gyártó üzemekben kárt tegyenek.

A másik ok, hogy az infrastruktúrát támadják, mert akár arra is számíthatnak, hogy Magyarország – ha nem is magyar eredetű fegyvereket – de ilyen jellegű szállítmányokat Magyarországon átátenged Ukrajna irányába. Ezért akarják az oroszok az infrastruktúrát támadni, hogy az esetlegesen innen érkező szállítmány minél nehezebben juthasson el a frontra vagy Ukrajna belső területeire.

– mutatott rá a szakértő.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő (Fotó: Éberling András)

Kárpátalja veszélyben

Horváth József szerint a mostani támadás abból a szempontból is fordulópont lehet, hogy Moszkva korábban igyekezett kerülni a magyarlakta térségek közvetlen támadását.

Amíg Magyarország szorosabb kapcsolatokat ápolt Oroszországgal, addig ezt Moszkva tiszteletben tartotta. Respektálták ezt és a magyarlakta területeket nem támadták, ennek most, úgy tűnik, vége

– fogalmazott.

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a jövőben további hasonló támadásokra is számítani lehet.

Mivel van célpont és ok is, ezért a jövőben is várhatóak hasonló nagyobb orosz támadások Kárpátalja területén

– összegezte Horváth József.

Borítókép: Illusztráció az orosz dróntámadás után (Forrás: Telegram/Volodimir Zelenszkij) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
