Van egy fegyverünk Trianon ellen, amiről szinte teljesen elfeledkeztünk

A Trianoni Szemle negyedik Klebersberg különszáma Fotó: Trianoni Szemle

– Ön gyakran állítja párhuzamba Trianont a harmincéves háborút lezáró 1648-as vesztfáliai békével. ­Miért tartja ezt fontosnak?

– Mert a kontraszt rávilágít az 1920-as diktátum abszurditásaira. Vesztfáliában öt évig tartottak a tárgyalások, míg Trianon esetében a győztesek négy hónap alatt, felületesen és felelőtlenül zártak le mindent. Ráadásul a vesztfáliai béke tartalmazta a „felejtés záradékát”, amely megtiltotta a korábbi sérelmek visszamenőleges felhasználását újabb konfliktusok kirobbantására. Ez a szándék teljesen hiányzott a versailles-i békeművekből. Vesztfáliában több mint száz delegáció, köztük a vesztesek is szerves résztvevői voltak a tárgyalásoknak. Trianonban a vesztes magyar felet emberszámba sem vették, miközben a szomszédos utódállamok gátlástalan hazugságokkal bombázhatták a főtárgyalókat anélkül, hogy lett volna, aki megcáfolja őket.

– Kutatóintézetük az elmúlt évtizedekben sokat tett a diktátum bemutatásáért. Lát elmozdulást a nyugati történetírásban?

– A Trianon Kutatóintézetet Fá­bián Gyulával és Raffay Ernővel alapítottuk 2007-ben, és a Trianoni Szemle 44 kötetében, több mint hatezer oldalon, kétszáznál több szaktanulmányban, esszében és művészeti írásban dolgoztuk fel a kérdéskört. Most fejeztük be a lap működését az ötödik Klebelsberg-kötetünk kiadásával. A jelenlegi politikai klímában már nem látjuk biztosítottnak az ilyen független projektek támogatását. A nyugati szemléletváltozást illetően szkeptikus vagyok. Az emberi, szellemi revízióhoz erős Magyarországra és olyan nagyhatalmi szövetségesekre lenne szükség, amelyek hajlandók újratárgyalni a „békeszerződést”. Jelenleg erre kevés az esély, de a történelmi igazság tudatát ébren kell tartanunk. Nem szabad lemondanunk a jogainkról, mert ha lemondunk, mindent elveszítünk.