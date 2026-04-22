A magyar kultúra alapköve az ellenállás és a szabadságharc – interjú a friss József Attila-díjas Domonkos Lászlóval

– Gratulálunk a József Attila-díjához! Sokan úgy vélik, ez az elismerés már régóta érlelődött. Önben milyen érzéseket keltett a kitüntetés híre?

– Valóban többször föl voltam már terjesztve, de az ilyesminek mindig van egy jófajta fölhajtóereje. Nem mintha külső ösztönzésre lett volna szükségem a munkához, de az embert sarkallja az elismerés. Kedvet csinál a folytatáshoz, de nem úgy, hogy megállok ünnepelni. Ellenkezőleg! Olyanokba visz bele még jobban, amiben egyébként is benne lennék, de ilyenkor megszólal az emberben a hang: na, édesapám, akkor hadd menjen! A díj megerősített a választásaimban és segített a sínekre való állítgatásban. Fontos állomás, egyfajta szellemi megerősítés ez számomra.

Domonkos László író, újságíró, esszéista Fotó: Havran Zoltán

– Ön egy olyan generáció tagja, amely számára az újságírás és a szépirodalom még egy tőről fakadt.

– A magyar irodalomba két irányból érkeztek az alkotók. Van a Babits-féle tudós-tanár vonal, és van a népesebb újságírói vonal. Mi még olyan iskolában nőttünk fel, ahol az újságírás szakmunkásvizsgának számított. A Munkácsy Mihály utcában tanultuk a szakmát, de oda is csak egyetemi diplomával lehetett bekerülni. Szegeden, a JATE-n végeztem magyar–angol szakon, de az újságírói véna erősebb volt. A Délmagyarországnál kenni-vágni kellett a műfajokat: mi a glossza, mi a riport, s mi a tárca. Szigorúan vették a műfajelméletet, és ez a precizitás az irodalmi munkám alapjává is vált.

– A tárca műfaja mintha különösen közel állna a szívéhez. Miért ez a vonzalom?

– Mert a tárca tulajdonképpen egy irodalmi műfaj, ami az újságírásból nőtt ki. Ez az a lénia alatti terület, ahol helye van az elbeszélésnek vagy a merengésnek. Én dacból is kezdtem el művelni, mert bennem élt a naivitás: újságírás egyenlő irodalom. Ez később visszanyalt, mert az újságíróknak irodalmár voltam, az irodalmároknak meg csak újságíró. Mégis, amikor 1980-ban egy minikönyv-antológiába beválogatták a tárcáimat, az volt az első igazi szakmai visszaigazolás, amire a mai napig büszke vagyok. Ott találtam rá nemrég egy antikváriumban, szívet melengető volt újra kézbe venni azt a kis kötetet.