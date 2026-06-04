Milák KristófSzabó Szebasztiánúszás

Milák Kristóf 48 éves riválist kaphat Los Angelesre, ilyet még nem látott a világ

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Szokatlan visszatérés szemtanúi lehetünk az úszóportban. A pillangón korábbi világcsúcstartó és már visszavonult Nicholas Santos nemcsak remek idővel tért vissza nemrégiben, de érmet akar szerezni a 2028-as Los Angeles-i olimpián, amelyen addigra már 48 éves lesz. A sprintszámok brazil klasszisa az olimpiai programba frissen bekerült 50 pillangón Milák Kristóf és Szabó Szebasztián egyik nagy riválisa lehet Los Angelesben, ahol történelmet írhat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 7:46
A korábbi világcsúcstartó Nicholas Santos minden idők legidősebb olimpiai dobogós úszója lenne Milák Kristóf egyik éremesélyes számában Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
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Milák Kristóf riválisa lehet 48 évesen az olimpián?

Santos az időkkel egyáltalán nem áll rosszul, Milák 23,03-as eredménnyel lett ob-győztes két hónapja. Santos 48 évesen indulhatna a Los Angeles-i olimpián. Ennél idősebb úszó csak egy volt az olimpiák történetében, ET Jones, aki 50 évesen versenyzett az 1900-as játékokon. Tekintettel arra, hogy ez mikor történt, nyugodtan mondhatjuk, hogy Santos Los Angelesben olyasmire készül, amit még nem látott a világ.

Sőt ha valóban érmet szerezne – Milák és Szabó mellett/ellen – azzal történelmet írna: úszásban a legidősebb olimpiai érmes Dara Torres volt, aki 41 évesen szerzett három ezüstöt 2008-ban Pekingben.

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