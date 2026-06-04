Milák Kristóf 48 éves riválist kaphat Los Angelesre, ilyet még nem látott a világ

Milák Kristóf riválisa lehet 48 évesen az olimpián?

Santos az időkkel egyáltalán nem áll rosszul, Milák 23,03-as eredménnyel lett ob-győztes két hónapja. Santos 48 évesen indulhatna a Los Angeles-i olimpián. Ennél idősebb úszó csak egy volt az olimpiák történetében, ET Jones, aki 50 évesen versenyzett az 1900-as játékokon. Tekintettel arra, hogy ez mikor történt, nyugodtan mondhatjuk, hogy Santos Los Angelesben olyasmire készül, amit még nem látott a világ.

Sőt ha valóban érmet szerezne – Milák és Szabó mellett/ellen – azzal történelmet írna: úszásban a legidősebb olimpiai érmes Dara Torres volt, aki 41 évesen szerzett három ezüstöt 2008-ban Pekingben.