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Drámai végjáték Párizsban, az olaszok egyik szeme nevet, a másik meg sír

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Létrejött az olaszok álma az idei negyeddöntőben a Roland Garroson, ám hatalmas árat fizettek azért, hogy a férfi egyesben biztosan legyen döntősük 2026-ban, annak ellenére, hogy a tavalyi döntős, világelső Jannik Sinner már a második körben kiesett Párizsban. Sokan bíztak abban, hogy a tudása alapján top 10-es Matteo Berrettini a rengeteg sérülését követően ezúttal sikerrel jár, ám a 30 éves játékost legyőzte a csípője, így 5:7, 2:5-ös állásnál fel kellett adnia a meccset. Legyőzője, a szintén olasz Matteo Arnaldi így a honfitársával, Flavio Cobollival csap össze a döntőért.

Molnár László
2026. 06. 04. 8:08
Matteo Berrettini abban bízik, hogy a csípősérülése nem súlyos, így indulhat a füves pályás szezon tornáin
Matteo Berrettini abban bízik, hogy a csípősérülése nem súlyos, így indulhat a füves pályás szezon tornáin Forrás: BBC Sports/Getty Images
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Berretini egészen addig, amíg kezet nem nyújtott honfitársának, összesen 15 és fél órát töltött el a pályán, majd a csípője legyőzte őt. 

– Nem akartam, hogy így érjen véget számomra a Garros. Nagyon nehéz adtam fel a meccset, mert úgy gondoltam, hogy ez nem helyes, főleg azért, mert már sokszor megtettem, és nem titkolom, bizony belefáradtam már abba, hogy folyamatosan a testem miatt fel kell adjam a legfontosabb csatáimat. El kell fogadnom azonban a velem történteket, és megpróbálni a szépre emlékezni, hiszen 

néhány héttel vagy nappal ezelőtt őrültség lett volna, ha azt gondolom, hogy ennyi küzdelem után eljutok ismét a párizsi negyeddöntőbe. 

Noha csalódott vagyok, megpróbálok mosollyal az arcomon hazamenni. Természetesen csalódott vagyok, szomorú, de büszke is vagyok arra, ahogyan végigküzdöttem magam ezen a tornán – idézte a BBC Sports Berrettini nyilatkozatát.

Matteo Arnaldi majd 20 órát játsszva már elődöntős a Roland Garroson
Matteo Arnaldi majd 20 órát játsszva már elődöntős a Roland Garroson      Fotó: rolandgarros.com

Arnaldi is bizonyította, van élet Sinner után az olasz teniszben

A 25 éves Arnaldi töltötte a legtöbb időt a pályán a férfi Grand Slam-torna negyeddöntőjébe jutásért küzdő játékosok közül, mióta 1991-ben elkezdték mérni ezt a mutatót: a negyeddöntőjét is figyelembe véve, közel 20 órát töltött a pályán az eddigi öt mérkőzése alatt. Ráadásul ő a legalacsonyabban rangsorolt ​​férfi játékos, aki bejutott a Roland Garros elődöntőjébe Filip Dewulf 1997-es menetelése óta, a belga akkor a 122. helyen kezdte meg a Roland Garrost. 

– Soha nem kívánnád senkinek, hogy így érjen véget a torna a számára. Matteo fantasztikus tornát játszott. Sajnálom őt, és remélem, felépül, mert hamarosan kezdődik a füves pályás szezon, ami a kedvenc borítása, és ott nagyon nehéz lesz ellene játszani. Ma valójában elég jól éreztem magam a pályán, és biztosan van még energiám a következő meccsre – közölte győzelme után Arnaldi.

A 25 éves játékos, aki Berrettinihez hasonlóan egy Challenger-tornán indult Párizs előtt, hogy formába lendüljön – meg is nyerte a Cagliariban rendezett viadalt – pénteken egy másik olasz, 

a 10. kiemelt Flavio Cobollival játszik majd a vasárnapi döntőbe jutásért. 

Ez pedig azt jelenti, Jannik Sinner tavalyi fináléja után idén is lesz olasz teniszező a férfi egyes döntőjében. 

Arnaldi és Cobolli eddigi felnőtt ATP-mérlege 1-1-re áll. Legutóbb a 2025-ös Roland Garros második fordulójában találkoztak, akkor Cobolli nyert négy szettben. Bármelyikük jusson is a döntőbe – Arnaldi egy fináléval biztosan visszatér a top 30-ba, míg Cobolli már a legjobb tízbe kerül –, ha megnyerik a Garrost, akkor egy 50 éves átkot adnak át a múltnak, ugyanis utoljára Párizsban Adriano Panatta nyerte meg a férfi egyest 1976-ban.

 

 

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