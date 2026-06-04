Drámai végjáték Párizsban, az olaszok egyik szeme nevet, a másik meg sír

Berretini egészen addig, amíg kezet nem nyújtott honfitársának, összesen 15 és fél órát töltött el a pályán, majd a csípője legyőzte őt.

– Nem akartam, hogy így érjen véget számomra a Garros. Nagyon nehéz adtam fel a meccset, mert úgy gondoltam, hogy ez nem helyes, főleg azért, mert már sokszor megtettem, és nem titkolom, bizony belefáradtam már abba, hogy folyamatosan a testem miatt fel kell adjam a legfontosabb csatáimat. El kell fogadnom azonban a velem történteket, és megpróbálni a szépre emlékezni, hiszen

néhány héttel vagy nappal ezelőtt őrültség lett volna, ha azt gondolom, hogy ennyi küzdelem után eljutok ismét a párizsi negyeddöntőbe.

Noha csalódott vagyok, megpróbálok mosollyal az arcomon hazamenni. Természetesen csalódott vagyok, szomorú, de büszke is vagyok arra, ahogyan végigküzdöttem magam ezen a tornán – idézte a BBC Sports Berrettini nyilatkozatát.

Matteo Arnaldi majd 20 órát játsszva már elődöntős a Roland Garroson Fotó: rolandgarros.com

Arnaldi is bizonyította, van élet Sinner után az olasz teniszben

A 25 éves Arnaldi töltötte a legtöbb időt a pályán a férfi Grand Slam-torna negyeddöntőjébe jutásért küzdő játékosok közül, mióta 1991-ben elkezdték mérni ezt a mutatót: a negyeddöntőjét is figyelembe véve, közel 20 órát töltött a pályán az eddigi öt mérkőzése alatt. Ráadásul ő a legalacsonyabban rangsorolt ​​férfi játékos, aki bejutott a Roland Garros elődöntőjébe Filip Dewulf 1997-es menetelése óta, a belga akkor a 122. helyen kezdte meg a Roland Garrost.

– Soha nem kívánnád senkinek, hogy így érjen véget a torna a számára. Matteo fantasztikus tornát játszott. Sajnálom őt, és remélem, felépül, mert hamarosan kezdődik a füves pályás szezon, ami a kedvenc borítása, és ott nagyon nehéz lesz ellene játszani. Ma valójában elég jól éreztem magam a pályán, és biztosan van még energiám a következő meccsre – közölte győzelme után Arnaldi.

A 25 éves játékos, aki Berrettinihez hasonlóan egy Challenger-tornán indult Párizs előtt, hogy formába lendüljön – meg is nyerte a Cagliariban rendezett viadalt – pénteken egy másik olasz,

a 10. kiemelt Flavio Cobollival játszik majd a vasárnapi döntőbe jutásért.

Ez pedig azt jelenti, Jannik Sinner tavalyi fináléja után idén is lesz olasz teniszező a férfi egyes döntőjében.