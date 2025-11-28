mártír faluMezőbikácsBiharországDomonkos LászlóemlékezetpolitikaNagyszalontaErdélyPartium

Könyv született arról a faluról, ahol 44-ben és 49-ben is irtották az erdélyi magyarokat

A Patrióták gondozásában megjelent Domonkos László könyve a bihari Mezőbikács tragédiájáról. A Falu az örvényben című, gazdagon illusztrált kötetben a magyar történelem egy kevésbé ismert fejezete tárul elénk, és megszólalnak az utolsó szemtanúk is.

Forrás: Fotó: Patrióták
„Nekünk kétszeresen is hallgass volt a nevünk” – ezzel az idős mezőbikácsi asszonytól hallott szólással kezdődik Domonkos László legújabb kötetének kiajánlója, ami megrázó helytörténeti események feltárásával teszi gazdagabbá az erdélyi, ezen belül is a partiumi magyar történelemről meglévő tudásunkat. Mezőbikács, ez a kicsiny bihari település, Nagyvárad és Nagyszalonta között félúton, közel a trianoni határhoz, különösen megszenvedte a 20. századot. Hasonló sors jutott neki, mint a tőle alig félórányi autóútra fekvő dél-bihari Bélfenyérnek.

Könyv
Fotó: Patrióták

A Magyar Patrióták Közösségének csapata Domonkos László íróval közösen idén áprilisban töltött el három napot Mezőbikácson a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány támogatásának köszönhetően. Ez alatt az idő alatt a szerzőt valósággal magával ragadták a történelem örvényei, amelyek a 20. század folyamán a partiumi mártír falut a mélybe rántották. 

A Falu az örvényben – Mezőbikácsi sorsok című könyvben megszólalnak a még élő legeslegutolsó szemtanúk is, akik még fel tudják idézni az 1940-es évek helyi tragédiáit.

1944-ben a bevonuló román hadsereg nyomában halállistával érkező „önkéntesek” etnikai tisztogatás címén Mezőbikács öt magyar lakosát bestiálisan legyilkolták. 

A mártír település második tragédiája még ugyanebben az évtizedben következett be: 1949. augusztus 2-án az éhező falu népe – magyar és román együtt – fellázadt a terménybeszolgáltatás ellen, és – ahogy a helyiek mesélik – kitört a „forradalom”. 

Éppen úgy, mint ahogyan az Bélfenyér esetében történt.

A bikácsiak bátor tettét a román kommunista hatalom kegyetlen megtorlása követte: négy embert kivégeztek, többeket megkínoztak és számos családot a Duna-deltába hurcoltak kényszermunkára. Az áldozatok egyike volt a helyi plébános, a zendülést csitítani próbáló Iványi György is, akit a hírhedt román titkosrendőrség, a Securitate felszólított, hogy induljon el gyalog Magyarországra. 

A híveitől elszakított papot a fegyveres szekusok egy adott pillanatban végül hátulról agyonlőtték. 1954-ig nem is volt papja Mezőbikácsnak. 

Tegyük hozzá, Románia azóta sem kért bocsánatot a magyarságot ért brutális támadásokért – mégis csatlakozhatott az Európai Unióhoz.

A kötetet Székelyudvarhelyen már be is mutatták Fotó: Patrióták

Domonkos László hiánypótló és olvasmányos szociográfiai munkájának előnye, hogy színes képmelléklettel is rendelkezik, amelynek felvételei megörökítik az 1944-es és 1949-es mártíromság helyszíneit. A szerző ugyanakkor rámutat egy mindeddig talán fel sem térképezett szlovák hátterű etnikai eróziós erőre is, amely nemcsak a környék falvait, de Nagyszalontát is érinti.

Borítókép: Székelyudvarhelyen is bemutatták Domonkos László könyvét Forrás: Patrióták

 

