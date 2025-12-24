Szentmártonkátai vonatbaleset: megszületett a balesetet okozó sofőr második gyermeke

Másfél hónappal az édesapa tragikus halála után újra volt oka mosolyra a családnak Szentmártonkátán: megszületett a pár második gyermeke. A szentmártonkátai vonatbalesetben összeroncsolódott autó sofőrjének hozzátartozói a kórházból posztoltak a baba érkezéséről – írta meg az Origo.

A 2025. október 4-i szentmártonkátai vonatbaleset helyszínen készült fotója

November 4-én, kedden este kisfia és várandós felesége várta haza a 24 éves Zoltánt, hiába. A férfi aznap szórakozni indult a barátaival. Az új autójával mentek, öten ültek mellette: István, Gábor, Csilla, Viktória és a legfiatalabb, Robika. Alkoholt ittak és aztán kocsikáztak egy kicsit. Pirosat mutatott a lámpa a vasúti átjárónál, amikor odaértek. A sorompó is le volt engedve.

Zoltán megkerülte és a sínekre hajtott.

Ekkor érkezett a Tokaj InterCity. Öten azonnal szörnyethaltak, csak Viktória maradt életben, de ő is súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban vitték kórházba. A sofőr édesapja elárulta, hogy Zoltánnak még jogosítványa sem volt, az autót pedig pár nappal a halálos baleset baleset előtt vásárolta. Élettársa sokkot kapott, amikor megtudta, mi történt.

Egészséges a szentmártonkátai vonatbalesetet okozó sofőr kisfia

A rokonok nyilvános posztban tudtatták az örömhírt:

Ma a kórházból küldöm a szeretetem, ahol te is vagy, kis csoda, Isten hozott a világban, drága unokaöcsém! Legszebb ajándék vagy nekünk! Apa vigyázz rád fentről, édesem!

A Bors úgy tudja, hogy a gyerek egészséges és az anyukája is jól van.

A tragédia minden napjukon jelen van, nagyon hiányzik neki Zoltán, főleg most... De ez mégis egy hatalmas örömhír

– zárta gondolatait a rokon.

