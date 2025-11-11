szentmártonkátai vonatbalesettúlélőéletveszélyes

Magához tért és beszél a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője

A 19 éves Viktória felébredt, és a családja már kapcsolatba tudott lépni vele a kórházban, ahol jelenleg az intenzív osztályon kezelik. Ő volt az egyetlen túlélője a kedden este Szentmártonkátán történt vonatbalesetnek, amikor a Tokaj Intercity elgázolta az autót, amelyben rajta kívül öten utaztak, mindannyian azonnal életüket vesztették.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 9:03
Az egész országot megrázta a november 4-én este történt szentmártonkátai vonatbaleset, amelyben öt fiatal életét vesztette. Az egyetlen túlélő, a 19 éves Viktória súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba, de néhány nap elteltével végre magához tért, és már beszélt is a szeretteivel – számol be a Bors.

Szentmártonkáta, 2025. november 5. Összeroncsolódott személyautó, miután összeütközött egy intercity vonattal Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál 2025. november 5-én. Az előző nap este történt balesetben a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették. MTI/Mihádák Zoltán
Összeroncsolódott személyautó, miután összeütközött egy intercity vonattal Szentmártonkátán Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

Korábban a lány édesanyja elmondta, Viktória felébredt az altatásból, felhúzta magát az ágyon, és haza is akart menni. A lány most már beszélt a családjával, és az állapota javul.

„Jobban van – számolt be a Borsnak édesanyja, Nagy Márta. – Nem emlékszik semmire, de már eszik, és ma megpróbálják talpra állítani. Bízunk benne, hogy sikerülni fog.”

Viktória a családjától érdeklődött, mi történt vele, ők pedig, hogy ne sokkolják a halálhírek miatt, azt mondták neki: elütötte egy autó.

Még nem mertük elmondani neki az igazat, az öccséről sem tud. Ezért azt mondtuk, hogy elgázolta egy autó. Csak annyit kérdezett: »Miért nem az fekszik itt helyette, aki ezt tette?« Én mondtam, hogy nem tudok semmit, és azonnal rohantam hozzá a kórházba

– mondta Viktória édesanyja. 

Nagy Márta elveszítette a fiát, míg lánya életéért a kórházban küzdenek Fotó: Bors

„Most a legfontosabb, hogy felépüljön. Szükségünk lesz szakember segítségére, mert nem tudjuk, mikor és hogyan mondjuk el neki a balesetet. Azt mondta, csak arra emlékszik, hogy lefeküdt aludni… másra nem. Mi pedig még a védelme érdekében várunk” – mondta a meggyötört édesanya, aki egyik gyermekét gyászolja, a másikért pedig imádkozik.

Mint arról beszámoltunk, kedden a tilos jelzés ellenére a vasúti sínekre hajtott egy autós Szentmártonkátánál. Az akkor érkező intercity nem tudta elkerülni az ütközést. Az autóban hatan voltak, csak egy ember élte túl a tragédiát. A legfiatalabb áldozat egy 15 éves fiú volt, a kocsit vezető 24 éves, K. Zoltán is meghalt. Kiderült, érvényes jogosítvány nélkül ült a volánnál.

Borítókép: Öten haltak meg a szentmártonkátai vasúti átjáróban történt borzalmas vonatbalesetben (Forrás: MW/Mészáros János)

 

