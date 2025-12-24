szentesteidőjárásidőjárás előrejelzéshavazáskarácsony

Kifehéredik az ország egy része, mutatjuk, hol várható hótakaró estére

Eső várható az ország délnyugati felén, mely nyugat felől egyre inkább havas esőbe, havazásba vált – hívta fel a figyelmet a HungaroMet. Ünnepi előrejelzésükben azt írták, nyugaton, délnyugaton a hegyekben vastagabb hótakaró is összejöhet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 24. 7:06
Szenteste napján is túlnyomóan borult lesz az ég, de az északkeleti, északi megyékben már előfordulhatnak szakadozások a felhőzetben – olvasható a HungaroMet ünnepi előrejelzésében. Közösségi oldalukon kifejtették: elsősorban az ország délnyugati felén várható eső, mely nyugat felől egyre inkább havas esőbe, havazásba vált. 

Síkvidéken megmaradó hó inkább csak késő délutántól, estétől nyugaton lehet, ott is vékonyabb, olvadozó lesz a hóréteg. Nyugaton, délnyugaton a hegyekben viszont vastagabb hótakaró összejöhet. Az északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, erős széllökések, a csúcsérték 2 és 8 fok között alakul.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


