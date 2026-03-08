merényletüzletemberIránkísérletTrump

Elítélték az iráni ügynököt, aki Trump elleni merényletet készített elő

Egy New York-i szövetségi esküdtszék bűnösnek találta Asif Merchant üzletembert, aki az iráni Forradalmi Gárda megbízásából bérgyilkosokat próbált felbérelni amerikai politikusok, köztük Donald Trump ellen – számolt be róla a The Times of Israel. A férfi a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány idején dolgozta ki a merénylettervet, amelyet az FBI még a végrehajtás előtt meghiúsított. Merchant akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat.

2026. 03. 08. 6:56
Donald Trump amerikai elnök Fotó: SAMUEL CORUM - POOL VIA CNP Forrás: Consolidated News Photos
Egy brooklyni esküdtszék terrorizmus és bérgyilkosság vádjában bűnösnek találta Asif Merchant üzletembert, aki az iráni Iszlám Forradalmi Gárda nevében próbált merényletet szervezni amerikai politikusok ellen – számolt be róla a The Times of Israel. A pakisztáni és iráni családi kapcsolatokkal rendelkező férfi a tárgyaláson elismerte, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány idején merénylet tervén dolgozott. A hatóságok szerint bérgyilkosokat próbált felbérelni, azonban az FBI gyorsan felfedte a tervet, miután egy ismerőse értesítette a rendőrséget.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP

A vádirat szerint Merchant 2022 végén kezdett együttműködni az iráni Forradalmi Gárdával, amely hírszerzési és kémelhárítási feladatokra képezte ki. A férfi egy New York-i találkozón pénzt is átadott azoknak, akiket bérgyilkosoknak hitt, valójában azonban beépített FBI-ügynökök voltak.

A tárgyaláson Merchant azt állította, hogy egy iráni kapcsolattartó utasításait követte, aki több amerikai politikus nevét is megemlítette lehetséges célpontként, köztük Donald Trumpét, Joe Bidenét és Nikki Haleyét.

Pam Bondi amerikai főügyész az ítélet után hangsúlyozta: 

Ez a férfi amerikai földre érkezett abban a reményben, hogy megölheti Trump elnököt, ehelyett azonban az amerikai bűnüldöző szervek erejével találkozott.

Merchant azzal védekezett, hogy családja biztonsága miatt kényszerült együttműködni az iráni szervezettel. Az ügyészek szerint azonban a férfi aktívan dolgozott a merényletterven, és nem fordult a hatóságokhoz.

A férfit 2024 júliusában tartóztatták le, amikor éppen Pakisztánba készült visszautazni. Az ítélet után akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rá.

Néhány hete arról írtunk, hogy életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte az amerikai bíróság Ryan Routhot, aki 2024 szeptemberében egy floridai golfpályán próbálta meggyilkolni Donald Trumpot. A bíró szerint a vádlott hónapokon át készült az akkor még elnökjelölt kivégzésére, és sem megbánást, sem sajnálatot nem tanúsított.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

