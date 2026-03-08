Elítélték az iráni ügynököt, aki Trump elleni merényletet készített elő

Pam Bondi amerikai főügyész az ítélet után hangsúlyozta:

Ez a férfi amerikai földre érkezett abban a reményben, hogy megölheti Trump elnököt, ehelyett azonban az amerikai bűnüldöző szervek erejével találkozott.

Merchant azzal védekezett, hogy családja biztonsága miatt kényszerült együttműködni az iráni szervezettel. Az ügyészek szerint azonban a férfi aktívan dolgozott a merényletterven, és nem fordult a hatóságokhoz.

A férfit 2024 júliusában tartóztatták le, amikor éppen Pakisztánba készült visszautazni. Az ítélet után akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rá.