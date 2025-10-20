Rendkívüli

Tengerbe zuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak + videó

TrumpTitkosszolgálatvadászállványPalm BeachDonald Trumpamerikai elnökmerénylet

Újabb merénylet Trump ellen?

Fokozott biztonsági intézkedések mellett hagyta el vasárnap Palm Beachet Donald Trump amerikai elnök, miután a titkosszolgálat egy gyanús vadászállványt fedezett fel a repülőtér közelében, ahonnan rálátni az elnöki repülőgépre. Az FBI vizsgálatot indított az ügyben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 7:20
Donald Trump elnök vasárnap a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren gyorsan felszállt az Air Force One fedélzetére
Donald Trump elnök vasárnap a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren gyorsan felszállt az Air Force One fedélzetére, a szokásos nagylépcsős beszállás helyett a gép kisebb, hátsó lépcsőjét használva – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője. A döntés hátterében a repülőtér környékén életbe léptetett fokozott biztonsági intézkedések álltak – írja a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.

Donald Trump elnök vasárnap a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren gyorsan felszállt az Air Force One fedélzetére
Donald Trump elnök vasárnap a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren gyorsan felszállt az Air Force One fedélzetére. Fotó: AFP

A szigorításokra azt követően került sor, hogy a titkosszolgálat egy gyanús vadászállást fedezett fel a Palm Beach nemzetközi repülőtér közelében, olyan helyen, ahonnan jó rálátás nyílt az Air Force One-ra a gép felszállása és leszállása idején.

A Fox News elsőként számolt be az esetről, amelyet a hatóságok „potenciális mesterlövészállásként” kezelnek. Senkit sem tartóztattak le, és egyelőre nem tudni, ki helyezte el a szerkezetet. Kash Patel, az FBI igazgatója közölte, hogy az ügynökség átvette a nyomozás irányítását, és jelenleg is vizsgálja a helyszínt.

Mielőtt az elnök visszatért West Palm Beachre, az USSS egy emelt vadászállványnak tűnő szerkezetet fedezett fel az Air Force One leszállási zónájának látóterében. A helyszínen nem találtak senkit, de az FBI minden bizonyítékot összegyűjt, és mobil elemző egységeit is bevetette

– nyilatkozta Patel.

Anthony Guglielmi, a Titkosszolgálat (USSS) kommunikációs igazgatója megerősítette, hogy az FBI mellett a Palm Beach megyei rendvédelmi szervek is részt vesznek a vizsgálatban. „A vadászállványt a Trump elnök érkezése előtti előzetes biztonsági előkészületek során fedezték fel. Az eset nem befolyásolta az elnök mozgását, és a helyszínen senkit sem találtak” – mondta Guglielmi. A tisztviselő hozzátette:

Bár nem hozhatunk nyilvánosságra részleteket a felfedezett tárgyról vagy annak rendeltetéséről, az eset jól mutatja, mennyire fontosak a többrétegű biztonsági intézkedéseink.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

