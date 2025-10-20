Újabb merénylet Trump ellen?

Donald Trump elnök vasárnap a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren gyorsan felszállt az Air Force One fedélzetére, a szokásos nagylépcsős beszállás helyett a gép kisebb, hátsó lépcsőjét használva – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője. A döntés hátterében a repülőtér környékén életbe léptetett fokozott biztonsági intézkedések álltak – írja a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.
A szigorításokra azt követően került sor, hogy a titkosszolgálat egy gyanús vadászállást fedezett fel a Palm Beach nemzetközi repülőtér közelében, olyan helyen, ahonnan jó rálátás nyílt az Air Force One-ra a gép felszállása és leszállása idején.