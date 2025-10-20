Újabb merénylet Trump ellen?

A Fox News elsőként számolt be az esetről, amelyet a hatóságok „potenciális mesterlövészállásként” kezelnek. Senkit sem tartóztattak le, és egyelőre nem tudni, ki helyezte el a szerkezetet. Kash Patel, az FBI igazgatója közölte, hogy az ügynökség átvette a nyomozás irányítását, és jelenleg is vizsgálja a helyszínt.

Mielőtt az elnök visszatért West Palm Beachre, az USSS egy emelt vadászállványnak tűnő szerkezetet fedezett fel az Air Force One leszállási zónájának látóterében. A helyszínen nem találtak senkit, de az FBI minden bizonyítékot összegyűjt, és mobil elemző egységeit is bevetette

– nyilatkozta Patel.