A Trump elleni merényletkísérlet csak a kezdet volt

Átlagos kampány napnak indult 2024. július 13.. Donald Trump ekkor már a Republikánus Párt jelöltjeként indult el Pennsylvaniába gyűlést tartani. Az akkor még csak elnökjelölt Trump kiemelt jelentőséget tulajdonított az ingadozók között emlegetett állam megnyerésének. Azonban ami Butler városában történt, arra már jó évtizedek óta nem volt példa az Amerikai Egyesült Államokban. Az ország történelmét áttekintve nem ritkák a politikusok elleni merényletkísérletek – de még az elnökök ellen megkíséreltek sem –, azonban az ritkán fordul elő, hogy ennyire kevésen múljon egy tragédia.

Donald Trump élete nem sokon múlott (Fotó: Yomiuri/Takayuki Fuchigami)

Ha ugyanis aznap Donald Trump akkor és ott nem fordítja el a fejét, talán ma az egész világ más lenne.

Trump rendezvényén Thomas Matthew Crooks nyolc lövést adott le Trumpra, ebből pedig egy súrolta is az elnökjelölt fülét. A nagy kérdés azonban nem az volt, hogy a felfokozott kampányban ez miért történik meg. Hiszen ez szinte bele volt kódolva abba a rendszerbe, amiben a Demokrata Párt világvégevíziót vetített előre a később megválasztott elnök hatalomra lépése esetén. A kérdés ennél is súlyosabb volt: hogyan történhetett ez meg?

Az Amerikai Egyesült Államok hatályos jogszabályai értelmében ugyanis minden elnökjelöltnek és minden volt elnöknek is jár a titkosszolgálati védelem.

Hol voltak Trump rendezvényén a szolgálatok?

Fontos tisztázni, hogy a titkosszolgálat jelen volt a helyszínen. Trump testőrei pedig a lövés után azt tették, amit a kiképzésen tanultak, azaz testükkel és akár életük árán is védték az elnökjelöltet. A nagyobb kérdés azonban, hogy a védelemért és a biztosításért felelős hatóságok miért nem használták a rendelkezésre álló eszközöket. Egy elnök vagy egy jelölt színpadra lépése mindig hatalmas kockázat, ezeket a kockázatokat pedig a szakemberek igyekeznek minimalizálni.

Emlékezzünk vissza, amint Joe Biden akkori elnök rendezvényein több esetben is feltűnt egy protektív, golyóálló üveg.

Ez azonban aznap nem adatott meg Trumpnak, később pedig már a szolgálatoknak kellett emiatt magyarázkodniuk egy kongresszusi meghallgatáson. Később aztán Kenneth Valentine veterán titkosszolgálati ügynök egy interjú során ugyanezt a kérdést tette fel. Kenneth szerint egyébként lehetetlen nem a kudarc szóval illetni azt, ami aznap történt.

Van azonban egy másik aspektusa is a merényletkísérletnek, ez pedig a bizalom.

Rengeteg jobboldali szavazó érezte úgy, hogy a hatóság és az állam cserben hagyta őket. Ez pedig valahol jogos is volt, hiszen ez az általuk megválasztani kívánt jelölttel történt, nem pedig mással. Az eset kétséget ébresztett. Kétséget ébresztett a hatóságok iránt és kétséget ébresztett abban az értelemben is, hogy a nem megfelelően működő védelem aztán táptalaja lett az egész államba vetett bizalom megingásának, teret adva az összeesküvés-elméleteknek is.