Kiborult a magyar úszó a vb-n, aki úgy járt, mint Cseh László: „Elcsesztem”

A döntős magyar Léon Marchand-ról: Őt sem vasból öntötték, ő is csak ember

Amennyire peches volt Holló Balázs, annyira szerencsésnek érzi magát Zombori Gábor, aki nyolcadikként továbbjutva az első világbajnoki döntőjére készülhet 400 vegyesen Szingapúrban.

– Az idő nem a legjobb így reggel, ennél azért egy másodperccel jobbat kellett volna úszni – értékelt Zombori. – Az is kellett a továbbjutáshoz, hogy Carson Foster nem volt itt, mert úgy tudom, kiment a bokája, és több hiányzó is akadt. Most mellettem állt a világ szerencséje.

Felvetettük Zomborinak, hogy a világcsúcstartó Marchand-tól csak négy tizeddel maradt el, és ennek fényében átértékeli-e az idejét.

– Azt gondolom, hogy ő is fárad a vb vége felé, mégse vasból öntötték, ő is csak ember – válaszolta lapunknak Marchand-ról. – A döntőben reménykedem ennél jobb időben, az egyéni csúcsom környékén már boldog leszek.

Ezzel alighanem Marchand is így lenne...

A vb zárónapjának többi, délelőtti magyar eredményeiről ebben a cikkben írtunk.