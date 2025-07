Kós Hubert ledöbbent, azt hajtogatta, hogy „Oh My God” – Ausztráliába költözne?

„Oh My God! Oh My Godness!” – a magasságost szólongatta Kós Hubert a szingapúri úszó-világbajnokság vegyes zónájában, ahol az úszók általában interjúkat adnak újságíróknak. Ezúttal viszont a magyar klasszis tévét nézni jött, ott követte a 200 vegyes középdöntőjének második futamát, miután ő maga az elsőben 1:57,22 perces idővel a második legjobb volt. De arra ő sem számított, amit Léon Marchand művelt a második futamban.

Kós Hubert bejutott a 200 vegyes döntőjébe, de Marchand világcsúcsa megdöbbentette. Fotó: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

A francia sztár a tavalyi párizsi olimpián négy egyéni aranyat szerzett, aztán idén kicsit visszavett a tempóból, lazábban készült, csak a tél után tért vissza Bob Bowman csapatába, Kós Hubert mellé edzeni. Ennek fényében Szingapúrba is kisebb elvárásokkal érkezett meg, olimpiai aranyérmes számai közül a 200 pillangót és a 200 mellett leadta, csak a két vegyesre fókuszál. Mint mondta, kíváncsi rá, mire képes, ha van ideje rendesen regenerálódni.

És persze az is benne volt a pakliban, hogy fájt a foga az egyik legrégebbi világcsúcsra, amit 200 vegyesen 2011 óta az amerikai Ryan Lochte tartott. A szerda reggeli előfutamok előtt Kós húzta is Marchand agyát azzal, hogy az ő neve ott van a számnál junior világcsúcstartóként, de a franciáé sehol. Marchand komolyan vette a kihívást.

A francia a második előfutamban csak és kizárólag a világcsúcsot jelző virtuális vonallal versenyzett, és jócskán le is hagyta azt. Marchand 1:52,69-cel nyert, mintegy 1,3 másodpercet faragott Lochte világrekordjából. Kós csaknem öt másodperccel maradt el tőle, de így is bejutott a 200 vegyes döntőjébe.

Kós Hubert: Akkor én is menjek Ausztráliába?

Aztán megszólalni is alig bírt, Kós Hubertet úgy kellett visszatartanunk, hogy röviden válaszoljon, mielőtt elmegy levezetni.

– Én öt másodperccel úsztam rosszabbat, bent vagyok, ötödik vagyok, amúgy nem volt rossz, az elejét megnyomtam, a végén már ki is engedhettem kicsit. Megmondom őszintén, erre nem számítottam, Marchand 52-es ideje hihetetlen. Jól van, jövőre mi is megyünk majd hat hónapra Ausztráliába… Csak viccelek – tisztázta Kós arra utalva, hogy míg ő Bob Bowman irányítása alatt hajtott az olimpia után mindössze másfél hét pihenőt tartva, addig Marchand hónapokra Ausztráliába költözött, aztán erre képes a vb-n.

– Holnap reggel jön a kétszáz hát, le kell vezetnem – szabadkozott Kós, akit még mielőtt elszaladt volna, arról kérdeztünk, hogy csütörtökön mi a terv, hiszen a 200 vegyes döntője mellett a fő számában 200 háton délelőtt és várhatóan este is úszik.

– A 200 hát a terv, reggel be kell jutni a top tizenhatba, egyelőre ennyi – zárta rövidre Kós, hogy nem néz ennél előbbre.