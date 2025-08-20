kajak-kenuMilánókopasz bálintCsikós Zsókavilágbajnokság

Csikós Zsóka hátát nézte a mezőny, kajaknégyeseink túlórára kényszerülnek a vb-n

Megkezdődött az év fő versenye kajak-kenuban, a világbajnokság Olaszországban. Csikós Zsóka két számban is rajthoz állt a nyitónapon, 1000 és 500 méteren is fölényesen nyerte meg a futamát az idén berobbant szolnoki kajakos. Az olimpiai bajnok Kopasz Bálint is biztosan győzött az első pályáján. Női és férfi kajaknégyeseink nem tudtak élni az eséllyel, nem tudták megszerezni az egyből döntőbe jutást érő futamgyőzelmet, az elődöntőben javíthatnak. A férfiak nagy csatában lettek másodikak a spanyolok mögött, a nőket az olimpiai bajnok új-zélandiak és a lengyelek is megelőzték. A paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál erőt demonstrálva diadalmaskodott előfutamában.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 20. 16:08
Csikós Zsóka mosolyogva nyugtázhatja az első versenynapját a világbajnokságon Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Milánó külterületén elhelyezkedő Idroscalo pályán kevés számból lehetett azonnal a döntőbe jutni az előfutam megnyerésével, mégis meglepően kevés magyarnak sikerült. Igaz, semmi sincsen veszve, ráadásul több számban is ígéretes teljesítménnyel mutatkoztak be a mieink. Csikós Zsóka 1000 méteren döntőbe jutott, 500-on – a sok induló miatt – győzelme ellenére az elődöntőben is rajthoz kell állnia.

Csikós Zsóka
Csikós Zsóka gyorsan alkalmazkodott a milánói pályához Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Négyeseink túlóráznak

Ahogy az ezer méter aktuális olimpiai bajnoka, Martin Fuksa, úgy Fejes Dániel is futamgyőzelemmel mutatkozott be kenu egyes 500 méteren. A 25 éves magyar nagy fölénnyel, több mint egy hajónyival előzte meg görög és tajvani riválisát, ám a sok induló miatt egyből nem lehetett döntőbe jutni, csütörtökön az elődöntőben is legalább ilyen jól kell teljesíteni. Ugyanez érvényes a szintén az előfutamát megnyerő Csizmadia Kolosra kajak egyes 200 méteren. A kajaknégyesek versenyében már – az újfajta olimpiai lebonyolítást kivéve – megszokott, hogy az előfutamok első helyezettjei egyből a fináléba kerülnek. 

Az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor alkotta fiatal egység közel járt a világraszóló diadalhoz, végül 13 századdal a szám két olimpiai bronzérmesét is bevető spanyolok mögé szorult, s elődöntőre kényszerül.

Ahogy női csapathajónk is, amely Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese összeállításban a harmadik helyen ért a célba az Olivia Brett sérülése miatt reaktivált Lisa Carringtonnal felálló párizsi bajnok Új-Zéland és Lengyelország mögött. Szintén ötkarikás számban lett előfutamában a harmadik, s javíthat az elődöntőben női kenu kettősünk 500 méteren. Kiss Ágnes és Nagy Bianka fej-fej mellett haladt a kanadai és az ukrán egységgel, de a hajrája kevésbé sikerült. A győztes és döntőbe került kanadaiaknál az egyéni olimpiai bajnoki Katie Vincent új párral, Zoe Vojtykkal indult. A magyar páros 200 méteren – az ukránok mögött beérve – futammásodikként vívta ki a helyét a döntőben.

Csikós Zsóka
Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor (b-j) a férfi kajak négyesek 500 méteres versenyének előfutamában a milánói kajak-kenu világbajnokságon Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Csikós Zsóka két sikere

Az első nap délutáni programjába került a kajakosok mindkét egyéni olimpiai versenyszáma. Az olimpiai bajnok, Párizsban bronzérmes, a számban kétszeres világbajnok Kopasz Bálint kétséget sem hagyott afelől, hogy övé lesz az első hely az első előfutamban. A 28 éves algyői kajakos végig vezetve, óriási fölénnyel nyert, az egy ideig próbálkozó új-zélandi és norvég riválisára 3,5, illetve közel 6 másodpercet vert, a sok induló miatt ennek ellenére az elődöntőben is bizonyítania kell. 

Az idén berobbant, a maratoni szakágról gyorsaságira váltó Csikós Zsóka két számban is megmérette magát. A háromszoros Európa-bajnok szolnoki versenyző délelőtti bemelegítésként állva hagyta a mezőnyt 1000 méteren, két hajónyival nyert, s került egyből a döntőbe.

Kevesebb mint négy óra elteltével az olimpia távon, 500 méteren rajtolt azzal a tudattal, hogy nem kell megszakadnia, nem lehet egyből a döntőbe kerülni. Csikóst a visszalőtt rajt sem zavarta meg, s bár nem ő indította meg a legjobban a hajót, fél távnál már vezetett, majd iramot váltva simán, több mint egy hajóhosszal győzött a szlovén Mia Medved előtt.

Csikós Zsóka
Csikós Zsóka és Kopasz Bálint (képünkön) is jól kezdte az olimpiai versenyszámot a világbajnokságon Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Dupla parasiker

Egyetlen délelőtti számmal rajtolt a para szakág világbajnoksága szerdán, abban viszont két magyar sikernek örülhettünk. Férfi kajakban 200 méteren erőt demonstrálva jutott egyből a döntőbe a kétszeres paralimpiai bajnokunk.

Kiss Péter Pál úgy nyerte meg a futamát, hogy gyorsan az élre állt, és végül másfél másodpercet vert a brazil Luis Cardoso Da Silvára. 

A következő futamban Suba Róbert élt az eséllyel, hogy az első három lépett egyből tovább a fináléba, másodikként váltotta meg a helyét a szombati éremcsatában. A nőknél Varga Katalin sem bízta a vélelenre, nagy fölénnyel nyerve az előfutamát jutott be a fináléba.

Csütörtökön újabb 58 előfutamot, illetve elődöntőt rendeznek a jubileumi, 50. kajak-kenu világbajnokságon, a döntőket péntek, szombat, vasárnap rendezik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.