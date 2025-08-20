Csikós Zsóka hátát nézte a mezőny, kajaknégyeseink túlórára kényszerülnek a vb-n

A Milánó külterületén elhelyezkedő Idroscalo pályán kevés számból lehetett azonnal a döntőbe jutni az előfutam megnyerésével, mégis meglepően kevés magyarnak sikerült. Igaz, semmi sincsen veszve, ráadásul több számban is ígéretes teljesítménnyel mutatkoztak be a mieink. Csikós Zsóka 1000 méteren döntőbe jutott, 500-on – a sok induló miatt – győzelme ellenére az elődöntőben is rajthoz kell állnia.

Csikós Zsóka gyorsan alkalmazkodott a milánói pályához Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Négyeseink túlóráznak

Ahogy az ezer méter aktuális olimpiai bajnoka, Martin Fuksa, úgy Fejes Dániel is futamgyőzelemmel mutatkozott be kenu egyes 500 méteren. A 25 éves magyar nagy fölénnyel, több mint egy hajónyival előzte meg görög és tajvani riválisát, ám a sok induló miatt egyből nem lehetett döntőbe jutni, csütörtökön az elődöntőben is legalább ilyen jól kell teljesíteni. Ugyanez érvényes a szintén az előfutamát megnyerő Csizmadia Kolosra kajak egyes 200 méteren. A kajaknégyesek versenyében már – az újfajta olimpiai lebonyolítást kivéve – megszokott, hogy az előfutamok első helyezettjei egyből a fináléba kerülnek.

Az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor alkotta fiatal egység közel járt a világraszóló diadalhoz, végül 13 századdal a szám két olimpiai bronzérmesét is bevető spanyolok mögé szorult, s elődöntőre kényszerül.

Ahogy női csapathajónk is, amely Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese összeállításban a harmadik helyen ért a célba az Olivia Brett sérülése miatt reaktivált Lisa Carringtonnal felálló párizsi bajnok Új-Zéland és Lengyelország mögött. Szintén ötkarikás számban lett előfutamában a harmadik, s javíthat az elődöntőben női kenu kettősünk 500 méteren. Kiss Ágnes és Nagy Bianka fej-fej mellett haladt a kanadai és az ukrán egységgel, de a hajrája kevésbé sikerült. A győztes és döntőbe került kanadaiaknál az egyéni olimpiai bajnoki Katie Vincent új párral, Zoe Vojtykkal indult. A magyar páros 200 méteren – az ukránok mögött beérve – futammásodikként vívta ki a helyét a döntőben.

Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor (b-j) a férfi kajak négyesek 500 méteres versenyének előfutamában a milánói kajak - kenu világbajnokságon Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Csikós Zsóka két sikere

Az első nap délutáni programjába került a kajakosok mindkét egyéni olimpiai versenyszáma. Az olimpiai bajnok, Párizsban bronzérmes, a számban kétszeres világbajnok Kopasz Bálint kétséget sem hagyott afelől, hogy övé lesz az első hely az első előfutamban. A 28 éves algyői kajakos végig vezetve, óriási fölénnyel nyert, az egy ideig próbálkozó új-zélandi és norvég riválisára 3,5, illetve közel 6 másodpercet vert, a sok induló miatt ennek ellenére az elődöntőben is bizonyítania kell.

Az idén berobbant, a maratoni szakágról gyorsaságira váltó Csikós Zsóka két számban is megmérette magát. A háromszoros Európa-bajnok szolnoki versenyző délelőtti bemelegítésként állva hagyta a mezőnyt 1000 méteren, két hajónyival nyert, s került egyből a döntőbe.

Kevesebb mint négy óra elteltével az olimpia távon, 500 méteren rajtolt azzal a tudattal, hogy nem kell megszakadnia, nem lehet egyből a döntőbe kerülni. Csikóst a visszalőtt rajt sem zavarta meg, s bár nem ő indította meg a legjobban a hajót, fél távnál már vezetett, majd iramot váltva simán, több mint egy hajóhosszal győzött a szlovén Mia Medved előtt.