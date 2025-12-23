Az MLSZ fúrhatja meg az Újpest új edzőjének kinevezését

Új időszámítás kezdődött múlt héten Újpesten. Az NB I alsóházában tanyázó lila-fehérek a korábbi szövetségi kapitányt, Dárdai Pált nevezték ki sportigazgatónak. A Hertha Berlin korábbi edzője a bemutatása után tartott sajtótájékoztatón természetesen kérdezték arról is, hogy ki lesz az Újpest következő vezetőedzője, ugyanis az idényt még Damir Krznarral kezdte meg a csapat, ugyanakkor a gyenge eredmények miatt már november elején menesztették őt. Ideiglenesen a kispadra Bodor Boldizsár ült le, akinek a munkájára nem lehetett panasz, öt meccsből hármat is megnyert vele az Újpest, így a téli szünetet a nyolcadik helyen tölti az együttes. Dárdai csak annyit mondott az edzőkérdésről, hogy még nem született döntés, de dolgoznak rajta.

Dárdai Pál már ott volt új klubja, az Újpest utolsó 2025-ös bajnokiján. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A válogatottól érkezhet az Újpest új edzője

Kedd délelőtt aztán elsőként a Csakfoci írta meg,

hogy Dárdai azt javasolta az Újpestnek, hogy Szélesi Zoltán legyen a lilák következő edzője. A Nemzeti Sport hozzátette, hogy Szélesi már korábban is jelölt volt az újpesti kispadra, emellett egy német szakember is érkezhet a stábba, Dárdai kapcsolatainak hála.

Szélesi az utánpótlás-válogatottak élén szerzett edzői tapasztalatot, korábban dolgozott az U17-es, U18-as és U19-es csapattal is, míg 2017-ben beugróként két felkészülési meccs erejéig a magyar felnőttválogatottat is irányította – vereség Luxembourgban, illetve 1-0-s győzelem Costa Rica ellen hazai pályán.