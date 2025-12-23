szélesi zoltánNB IDárdai PálMLSZÚjpest

Az MLSZ fúrhatja meg az Újpest új edzőjének kinevezését

Dárdai Pált a múlt héten mutatta be az Újpest mint a klub új sportigazgatóját, s úgy néz ki, a Hertha Berlin korábbi edzője már karácsony előtt segíti a lila-fehérek munkáját. Egybehangzó sajtóhírek szerint Dárdai is javasolta a csapat új vezetőedzőjének a jelenleg az U21-es válogatott szövetségi edzőjét, Szélesi Zoltánt. Az edző egyelőre azonban nem búcsúzott el a Magyar Labdarúgó-szövetségtől.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 11:06
Szélesi Zoltán, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzője, a kérdés, hogy meddig
Szélesi Zoltán, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzője, a kérdés, hogy meddig Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Új időszámítás kezdődött múlt héten Újpesten. Az NB I alsóházában tanyázó lila-fehérek a korábbi szövetségi kapitányt, Dárdai Pált nevezték ki sportigazgatónak. A Hertha Berlin korábbi edzője a bemutatása után tartott sajtótájékoztatón természetesen kérdezték arról is, hogy ki lesz az Újpest következő vezetőedzője, ugyanis az idényt még Damir Krznarral kezdte meg a csapat, ugyanakkor a gyenge eredmények miatt már november elején menesztették őt. Ideiglenesen a kispadra Bodor Boldizsár ült le, akinek a munkájára nem lehetett panasz, öt meccsből hármat is megnyert vele az Újpest, így a téli szünetet a nyolcadik helyen tölti az együttes. Dárdai csak annyit mondott az edzőkérdésről, hogy még nem született döntés, de dolgoznak rajta.

Dárdai Pál már ott volt új klubja, az Újpest utolsó 2025-ös bajnokiján
Dárdai Pál már ott volt új klubja, az Újpest utolsó 2025-ös bajnokiján. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A válogatottól érkezhet az Újpest új edzője

Kedd délelőtt aztán elsőként a Csakfoci írta meg

hogy Dárdai azt javasolta az Újpestnek, hogy Szélesi Zoltán legyen a lilák következő edzője. A Nemzeti Sport hozzátette, hogy Szélesi már korábban is jelölt volt az újpesti kispadra, emellett egy német szakember is érkezhet a stábba, Dárdai kapcsolatainak hála.

Szélesi az utánpótlás-válogatottak élén szerzett edzői tapasztalatot, korábban dolgozott az U17-es, U18-as és U19-es csapattal is, míg 2017-ben beugróként két felkészülési meccs erejéig a magyar felnőttválogatottat is irányította – vereség Luxembourgban, illetve 1-0-s győzelem Costa Rica ellen hazai pályán.

 

Szélesi Zoltán az MLSZ-től még nem búcsúzott el

A 44 éves szakember 2024 márciusában Gera Zoltántól vette át az U21-es csapat irányítását, s a mai napig vezeti az utánpótláscsapatot. Szélesi idáig 17 mérkőzésen irányította az együttest. A mérlege:

  • hat győzelem,
  • négy döntetlen,
  • hét vereség,
  • 22-23-as gólkülönbség.

Szélesi még nem búcsúzott el a szövetségtől, így egyelőre csak mint jelölt beszélhetünk róla Újpesten, miután az MLSZ-nek jóvá kell hagynia Szélesi távozását, ha a pletykáknak lehet hinni. Ugyanakkor az edző esélyeit növeli, hogy tősgyökeres újpestiről van szó, aki a IV. kerületben kezdett el focizni, 2002-ben Magyar Kupát és Szuperkupát is nyert a klubbal. Az egykori jobbhátvéd a pályafutása során 144 mérkőzésen lépett pályára az Újpest színeiben. A hosszas külföldi kitérő után még visszatért Újpestre, de Roderick Duchatelet elnökkel folytatott vitája miatt idő előtt távozott, s végül labdarúgó-karrierjét a Puskás Akadémiánál fejezte be. 

