Videó is készült arról, hogy egy szurkoló üti a biztonsági őröket, mert lefújták a meccset

A vádlott erőszakkal ellenállást tanúsított a biztonsági őrök rendfenntartás érdekében tett, jogszerű intézkedésével szemben.

A járási ügyészség a büntetlen előéletű férfit rendbontás vétségével vádolja és ezért vele szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint a Magyar Labdarúgó-szövetség által megrendezett sportrendezvények látogatásától eltiltását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

A stadionban lévő kamera rögzítette a történéseket, ide kattintva meg is nézheti.