A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki – a vád szerint – egy labdarúgó mérkőzés lefújása után bement a játéktér és a szurkolók közti területre, ahol a vele szemben intézkedő biztonsági őröket bántalmazta.
Videó is készült arról, hogy egy szurkoló üti a biztonsági őröket, mert lefújták a meccset
Szotyit készítsen hozzá.
A vádirat szerint a 2025 őszén, Tiszakécskén megrendezett NB II-es bajnoki labdarúgó mérkőzés lefújása után az egyik vendégszurkoló – a vádlott – bement a játéktér és a szurkolók közötti területre, ahonnan a biztonsági őrök felszólítása ellenére sem távozott. A vádlott az egyik vele szemben intézkedő biztonsági őrt ellökte, a másikat pedig megütötte. Végül a biztonsági szolgálat emberei lefogták a férfit és kivezették a stadionból.
A vádlott erőszakkal ellenállást tanúsított a biztonsági őrök rendfenntartás érdekében tett, jogszerű intézkedésével szemben.
A járási ügyészség a büntetlen előéletű férfit rendbontás vétségével vádolja és ezért vele szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint a Magyar Labdarúgó-szövetség által megrendezett sportrendezvények látogatásától eltiltását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.
A stadionban lévő kamera rögzítette a történéseket, ide kattintva meg is nézheti.
