biztonsági őrmérkőzéslabdarúgó

Videó is készült arról, hogy egy szurkoló üti a biztonsági őröket, mert lefújták a meccset

Szotyit készítsen hozzá.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 02. 24. 12:30
focilabda
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki – a vád szerint – egy labdarúgó mérkőzés lefújása után bement a játéktér és a szurkolók közti területre, ahol a vele szemben intézkedő biztonsági őröket bántalmazta.

A vádirat szerint a 2025 őszén, Tiszakécskén megrendezett NB II-es bajnoki labdarúgó mérkőzés lefújása után az egyik vendégszurkoló – a vádlott – bement a játéktér és a szurkolók közötti területre, ahonnan a biztonsági őrök felszólítása ellenére sem távozott. A vádlott az egyik vele szemben intézkedő biztonsági őrt ellökte, a másikat pedig megütötte. Végül a biztonsági szolgálat emberei lefogták a férfit és kivezették a stadionból.

A vádlott erőszakkal ellenállást tanúsított a biztonsági őrök rendfenntartás érdekében tett, jogszerű intézkedésével szemben.

A járási ügyészség a büntetlen előéletű férfit rendbontás vétségével vádolja és ezért vele szemben pénzbüntetés kiszabását, valamint a Magyar Labdarúgó-szövetség által megrendezett sportrendezvények látogatásától eltiltását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

A stadionban lévő kamera rögzítette a történéseket, ide kattintva meg is nézheti. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu