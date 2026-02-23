Nem ért be az iskolába a tizenhárom éves budapesti lány, mindenhol keresi a rendőrség + fotó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság eltűnés miatt körözi Botos Rebeka Erikát – írja a rendőrségi portál.
Egyelőre annyit lehet tudni az ügyről, hogy a 13 éves lány február 23-án reggel nem ment iskolába, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik. A lány körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete haja és barna szeme van.
A rendőrség azt kéri, hogy akinek Botos Rebeka Erika tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Visszafoglalás – Harag, indulat, büszkeség és a mai közélet + videó
Az egyik ellenzéki portálnak írt kommentből jött egy idézet, ahol hazaárulónak is nevezték a jobboldali embereket.
Balesetet szenvedett egy villamos a fővárosban
Autóval ütközött a jármű.
Itt a tavasz, de hat vármegye nem nyugodhat: kiadták a figyelmeztetéseket a meteorológusok
Ma hat, holnap négy helyen figyelmeztet veszélyre a HungaroMet. Térképen a részletek.
Itt a baloldali sajtó által hiányolt bizonyíték: Magyar Péter ismét megvezette a követőit
A Tisza-vezér lehetetlen számokkal próbálta felülmúlni a Fidesz sikerét, amit most a közérdekű adatigénylésre kiadott adatok is bizonyítanak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Visszafoglalás – Harag, indulat, büszkeség és a mai közélet + videó
Az egyik ellenzéki portálnak írt kommentből jött egy idézet, ahol hazaárulónak is nevezték a jobboldali embereket.
Balesetet szenvedett egy villamos a fővárosban
Autóval ütközött a jármű.
Itt a tavasz, de hat vármegye nem nyugodhat: kiadták a figyelmeztetéseket a meteorológusok
Ma hat, holnap négy helyen figyelmeztet veszélyre a HungaroMet. Térképen a részletek.
Itt a baloldali sajtó által hiányolt bizonyíték: Magyar Péter ismét megvezette a követőit
A Tisza-vezér lehetetlen számokkal próbálta felülmúlni a Fidesz sikerét, amit most a közérdekű adatigénylésre kiadott adatok is bizonyítanak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!