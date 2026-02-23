rendőrségrebekaiskola

Nem ért be az iskolába a tizenhárom éves budapesti lány, mindenhol keresi a rendőrség + fotó

Szóljon, ha látta!

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 02. 23. 14:38
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
A Budapesti Rendőr-főkapitányság eltűnés miatt körözi Botos Rebeka Erikát – írja a rendőrségi portál.

Egyelőre annyit lehet tudni az ügyről, hogy a 13 éves lány február 23-án reggel nem ment iskolába, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik. A lány körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete haja és barna szeme van.

Fotó: Police.hu

A rendőrség azt kéri, hogy akinek Botos Rebeka Erika tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

 

