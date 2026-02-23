Vádat emelt egy férfival szemben a Győri Járási Ügyészség, aki – a vád szerint – 2025-ben a Győrben tartott Szent László-napi rendezvényen úgy használta a buzogányt, hogy közben a buzogány feje lerepült a nyélről és eltalálta a kiskorú sértett arcát.
Buzogány csapódott egy gyermek arcába a győri lovagi tornán, mert valamit elfelejtett az előadó + fotó
A sérült egy gyermek.
A vád szerint a férfi tavaly június 28-án a délutáni órákban a Győrben rendezett Szent László-napi eseményen lovagi torna bemutatót tartott. Ennek részeként a vádlott egy gerezdes buzogányt mutatott a közönségnek úgy, hogy a rendezvény előtt elmulasztotta ellenőrizni a fegyver állapotát. A bemutató közben a buzogány feje lerepült a nyélről, majd eltalálta a kiskorú sértett arcát. A fiúnak az ütéstől könnyebb sérülése keletkezett.
További Belföld híreink
Az ügyészség a férfit foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság pénzbüntetésre ítélje.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Olyan kemény bűnözők, hogy a top 50-be is bejutott anya és lánya, eddig tartott a nagy karrier + videó
Videón az elfogás.
Drogmaffiát kapcsoltak le Baranyában
Főként Pécs és Siklós környékén terítettek kristályt.
Részeg ámokfutó tarolt Székesfehérváron + videó
Az ittas sofőr több balesetet is okozott rövid időn belül.
A bűn nem marad büntetlenül, az áldozat nem marad segítség nélkül
Magyarország csatlakozott az európai áldozatsegítő segélyhívó számhoz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Olyan kemény bűnözők, hogy a top 50-be is bejutott anya és lánya, eddig tartott a nagy karrier + videó
Videón az elfogás.
Drogmaffiát kapcsoltak le Baranyában
Főként Pécs és Siklós környékén terítettek kristályt.
Részeg ámokfutó tarolt Székesfehérváron + videó
Az ittas sofőr több balesetet is okozott rövid időn belül.
A bűn nem marad büntetlenül, az áldozat nem marad segítség nélkül
Magyarország csatlakozott az európai áldozatsegítő segélyhívó számhoz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!