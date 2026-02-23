győrbenlovagi tornabuzogány fejeszent lászló napi

Buzogány csapódott egy gyermek arcába a győri lovagi tornán, mert valamit elfelejtett az előadó + fotó

A sérült egy gyermek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 12:28
illusztráció Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Vádat emelt egy férfival szemben a Győri Járási Ügyészség, aki – a vád szerint – 2025-ben a Győrben tartott Szent László-napi rendezvényen úgy használta a buzogányt, hogy közben a buzogány feje lerepült a nyélről és eltalálta a kiskorú sértett arcát.

A vád szerint a férfi tavaly június 28-án a délutáni órákban a Győrben rendezett Szent László-napi eseményen lovagi torna bemutatót tartott. Ennek részeként a vádlott egy gerezdes buzogányt mutatott a közönségnek úgy, hogy a rendezvény előtt elmulasztotta ellenőrizni a fegyver állapotát. A bemutató közben a buzogány feje lerepült a nyélről, majd eltalálta a kiskorú sértett arcát. A fiúnak az ütéstől könnyebb sérülése keletkezett.

Az ügyészség a férfit foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság pénzbüntetésre ítélje.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

