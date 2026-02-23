Buzogány csapódott egy gyermek arcába a győri lovagi tornán, mert valamit elfelejtett az előadó + fotó

A vád szerint a férfi tavaly június 28-án a délutáni órákban a Győrben rendezett Szent László-napi eseményen lovagi torna bemutatót tartott. Ennek részeként a vádlott egy gerezdes buzogányt mutatott a közönségnek úgy, hogy a rendezvény előtt elmulasztotta ellenőrizni a fegyver állapotát. A bemutató közben a buzogány feje lerepült a nyélről, majd eltalálta a kiskorú sértett arcát. A fiúnak az ütéstől könnyebb sérülése keletkezett.