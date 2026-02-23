A romok közül szabadítottak ki egy embert a tűzoltók, miután gázrobbanás történt egy zalaegerszegi házban hétfőn délelőtt – közölte honlapján a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Felrobbant egy ház Zalaegerszegen, a romok alól mentették a túlélőt
Az biztos, hogy nem a gázpalackok robbantak fel.
A robbanás egy Farkas Dávid utcai ikerház egyik felében történt. Az épület fala megdőlt, a tető megroggyant, a házban tűz is keletkezett. A tűzoltók légzésvédelem mellett megfékezték a lángokat, illetve kiszabadították a tulajdonost a romok közül, akit átadtak a mentőszolgálat munkatársainak.
A házban volt két gázpalack is, azokat nem érintette a robbanás.
