Felrobbant egy ház Zalaegerszegen, a romok alól mentették a túlélőt

Az biztos, hogy nem a gázpalackok robbantak fel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 23. 12:02
Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI
A romok közül szabadítottak ki egy embert a tűzoltók, miután gázrobbanás történt egy zalaegerszegi házban hétfőn délelőtt – közölte honlapján a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A robbanás egy Farkas Dávid utcai ikerház egyik felében történt. Az épület fala megdőlt, a tető megroggyant, a házban tűz is keletkezett. A tűzoltók légzésvédelem mellett megfékezték a lángokat, illetve kiszabadították a tulajdonost a romok közül, akit átadtak a mentőszolgálat munkatársainak.

A házban volt két gázpalack is, azokat nem érintette a robbanás.

