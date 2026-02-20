lángdöbröközi mezőgazdaságiállat elpusztult

Két állat már elpusztult, komoly lángok pusztítanak egy döbröközi mezőgazdasági telepen

Egy ló és egy alpaka.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 20. 17:02
illusztráció Forrás: AFP
Tűz keletkezett egy döbröközi mezőgazdasági telepen, ahol tehergépkocsi és szálas takarmány ég, a lángokban két állat elpusztult – közölte a katasztrófavédelem.

Azt írták, a nagypáltelep-pusztai helyszínen mintegy ötven négyzetméteren egy dobozos teherautó, egy dobozos pótkocsi, illetve szalma és széna ég teljes terjedelmében. A dombóvári hivatásos tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták a lángokat – tették hozzá.

Köves Péter Tolna vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, az oltást dombóvári és kaposvári tűzoltók négy szerrel végzik, a lángokban egy alpaka és egy ló pusztult el.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

