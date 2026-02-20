Két állat már elpusztult, komoly lángok pusztítanak egy döbröközi mezőgazdasági telepen

Azt írták, a nagypáltelep-pusztai helyszínen mintegy ötven négyzetméteren egy dobozos teherautó, egy dobozos pótkocsi, illetve szalma és széna ég teljes terjedelmében. A dombóvári hivatásos tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták a lángokat – tették hozzá.