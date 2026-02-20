Tűz keletkezett egy döbröközi mezőgazdasági telepen, ahol tehergépkocsi és szálas takarmány ég, a lángokban két állat elpusztult – közölte a katasztrófavédelem.
Két állat már elpusztult, komoly lángok pusztítanak egy döbröközi mezőgazdasági telepen
Egy ló és egy alpaka.
Azt írták, a nagypáltelep-pusztai helyszínen mintegy ötven négyzetméteren egy dobozos teherautó, egy dobozos pótkocsi, illetve szalma és széna ég teljes terjedelmében. A dombóvári hivatásos tűzoltók több vízsugárral körülhatárolták a lángokat – tették hozzá.
Köves Péter Tolna vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, az oltást dombóvári és kaposvári tűzoltók négy szerrel végzik, a lángokban egy alpaka és egy ló pusztult el.
