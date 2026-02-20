Olyan apokalipszis van Vasban, hogy csaknem nyolcezer helyen nincs áram

A közlemény szerint Vasban jelenleg 7604 fogyasztási helyen szünetel – részben vagy teljesen – az áramszolgáltatás, elzárt település egyelőre nincs, ugyanakkor lezárták az Apátistvánfalvára vezető, illetve a Vasasszonyfa és Söpte közötti utat. Felhívták a figyelmet arra, hogy hófúvás veszélye miatt

narancs fokozatú riasztás van érvényben a körmendi, a kőszegi, a sárvári, a szombathelyi és a vasvári járás területén.

A rendőrség korábban azt közölte, hogy péntek déltől korlátozták Vas vármegye területén a 7,5 tonna össztömegűnél nagyobb tehergépjárművek forgalmát, amelyek egyelőre nem hajthatnak rá a vasi utakra.