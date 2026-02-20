Vasasszonyfa és Söpte között több személyautó akadt el a hóban, Csepregen fenyőfa dőlt egy melléképületre, Alsószölnökön egy kenyeret szállító jármű, Kelédnél pedig egy kamion rekedt a hó fogságában. Nicknél a tűzoltók egy dialízisre utazó beteget szállító járművet mentettek, Szombathelyen a Béke téren pedig egy autóra borult fát távolítottak el – írták.
Olyan apokalipszis van Vasban, hogy csaknem nyolcezer helyen nincs áram
Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A közlemény szerint Vasban jelenleg 7604 fogyasztási helyen szünetel – részben vagy teljesen – az áramszolgáltatás, elzárt település egyelőre nincs, ugyanakkor lezárták az Apátistvánfalvára vezető, illetve a Vasasszonyfa és Söpte közötti utat. Felhívták a figyelmet arra, hogy hófúvás veszélye miatt
narancs fokozatú riasztás van érvényben a körmendi, a kőszegi, a sárvári, a szombathelyi és a vasvári járás területén.
A rendőrség korábban azt közölte, hogy péntek déltől korlátozták Vas vármegye területén a 7,5 tonna össztömegűnél nagyobb tehergépjárművek forgalmát, amelyek egyelőre nem hajthatnak rá a vasi utakra.
Vasban az autóbusz- és a vonatközlekedésben is gondokat okoz a havazás, a reggeli órákban több menetrend szerinti autóbusz is elakadt, a vonatok pedig jelentős késésekkel közlekednek. A következő órákban a havazás intenzitása a szakemberek szerint alábbhagy, de a megerősödő, akár viharossá fokozódó szél hófúvásokat okozhat.
