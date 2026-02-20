A havazás miatt le kellett zárni a határt, a honvédség is kész beavatkozni + videók

A honvédség is készen áll segíteni a hóhelyzetben – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Intenzív havazás és viharos szél bénítja a Nyugat-Dunántúlt: Sopronnál lezárták a határt, Zalában buszt sodort árokba a szél, a bécsi repülőtéren pedig 150 járatot töröltek.
A honvédség is készen áll segíteni a hóhelyzetben Vas vármegyében
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyeztetett Vámos Zoltánnal, a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnökével a kialakult téli helyzetről. A miniszter biztosította: szükség esetén a Magyar Honvédség eszközeivel támogatja a védekezést.
Vas vármegyében a legnagyobb gondot a változó irányú és erősségű szél okozza, amely hófúvásokat eredményez. Elzárt település egyelőre nincs, ugyanakkor több műszaki mentésre volt szükség,
buszok és kamionok is árokba csúsztak.
A katasztrófavédelem megerősített szolgálattal dolgozik.
A honvédelmi miniszter jelezte: a hadsereg speciális eszközökkel tudja segíteni a munkálatokat, amennyiben erre igény mutatkozik.
Lezárták a soproni határátkelőt
Az ausztriai téli útviszonyok miatt ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén lévő soproni határátkelőt. A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, Hegyeshalom felé kerülje meg a térséget, és a kisebb határállomásokat is érdemes elkerülni – közölte az Útinform.
A nyugati országrészben, különösen Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és Veszprém vármegyében reggel óta intenzíven havazik. A folyamatos hóeltakarítás és síkosságmentesítés ellenére az utak havasak, latyakosak, ezért a hatóságok arra kérik az autósokat, hogy
ha nem feltétlenül szükséges, halasszák el utazásukat.
A meteorológiai előrejelzések szerint szombattól javulhatnak az útviszonyok.
Sopron és környéke különösen nagy mennyiségű havat kapott:
Kapuvár térségében 15–20 centiméter hullott, Sopron felé haladva azonban tovább nő a hóréteg vastagsága, a városban már a 30 centimétert is meghaladja.
Farkas Ciprián polgármester bejelentette, hogy a kialakult időjárási helyzet miatt
összehívták a helyi védelmi bizottságot.
A városvezetés folyamatos kapcsolatban áll a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és az érintett intézményekkel. Elsődleges feladat a fő- és tömegközlekedési útvonalak megtisztítása, valamint a kórház és más létfontosságú intézmények megközelíthetőségének biztosítása.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!