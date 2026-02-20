Rendkívüli

Nyomoz a NAV Radnai Márk céges botránya miatt

havazásidőjárásAusztriabalesetviharos szél

A havazás miatt le kellett zárni a határt, a honvédség is kész beavatkozni + videók

Súlyos téli helyzet alakult ki Nyugat-Magyarországon és Ausztriában. Lezárták a soproni határátkelőt, miközben a várost vastag hótakaró borítja. Bécsben a tömegközlekedés is akadozik, a repülőtéren rengeteg járatot töröltek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 14:23
A honvédség is készen áll segíteni a hóhelyzetben – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Intenzív havazás és viharos szél bénítja a Nyugat-Dunántúlt: Sopronnál lezárták a határt, Zalában buszt sodort árokba a szél, a bécsi repülőtéren pedig 150 járatot töröltek.

Havazás Sopronban Fotó: Facebook

A honvédség is készen áll segíteni a hóhelyzetben Vas vármegyében

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyeztetett Vámos Zoltánnal, a Vas Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnökével a kialakult téli helyzetről. A miniszter biztosította: szükség esetén a Magyar Honvédség eszközeivel támogatja a védekezést.

Havazás Kőszegen (Fotó: MW)

Vas vármegyében a legnagyobb gondot a változó irányú és erősségű szél okozza, amely hófúvásokat eredményez. Elzárt település egyelőre nincs, ugyanakkor több műszaki mentésre volt szükség,

buszok és kamionok is árokba csúsztak.

A katasztrófavédelem megerősített szolgálattal dolgozik.

A honvédelmi miniszter jelezte: a hadsereg speciális eszközökkel tudja segíteni a munkálatokat, amennyiben erre igény mutatkozik.

 

Lezárták a soproni határátkelőt

Az ausztriai téli útviszonyok miatt ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén lévő soproni határátkelőt. A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, Hegyeshalom felé kerülje meg a térséget, és a kisebb határállomásokat is érdemes elkerülni – közölte az Útinform.

A nyugati országrészben, különösen Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és Veszprém vármegyében reggel óta intenzíven havazik. A folyamatos hóeltakarítás és síkosságmentesítés ellenére az utak havasak, latyakosak, ezért a hatóságok arra kérik az autósokat, hogy

ha nem feltétlenül szükséges, halasszák el utazásukat.

A meteorológiai előrejelzések szerint szombattól javulhatnak az útviszonyok.

Sopron és környéke különösen nagy mennyiségű havat kapott: 

Kapuvár térségében 15–20 centiméter hullott, Sopron felé haladva azonban tovább nő a hóréteg vastagsága, a városban már a 30 centimétert is meghaladja.

Farkas Ciprián polgármester bejelentette, hogy a kialakult időjárási helyzet miatt

összehívták a helyi védelmi bizottságot.

A városvezetés folyamatos kapcsolatban áll a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és az érintett intézményekkel. Elsődleges feladat a fő- és tömegközlekedési útvonalak megtisztítása, valamint a kórház és más létfontosságú intézmények megközelíthetőségének biztosítása.

Az előrejelzések szerint kora délután megszűnhet a havazás, ugyanakkor az erős szél és az éjszakára várható, akár mínusz 8 fokos lehűlés további nehézségeket okozhat. A városüzemeltetési cég munkatársai folyamatosan, 24 órás készenlétben dolgoznak.

 

Balesethullám Veszprémben: több helyen már korlátozzák a közlekedést

Veszprém vármegyében havazás és többfelé havas eső nehezíti a közlekedést. Pápa térségében intenzívebben esik a hó, Veszprém környékén ködfoltok rontják a látási viszonyokat – közölte a Veol. A fő- és mellékutak több helyen havasak, latyakosak vagy nedvesek, a gyorsforgalmi szakaszok jellemzően sónedvesek, de csúszós útrészek ott is előfordulhatnak.

Havazás Veszprém vármegyében (Fotó: MW)

A 82-es főúton a 7,5 tonnás járművek közlekedését Zirctől a vármegyehatárig korlátozták − közölte a Veszprém vármegyei rendőrség.

 

Buszt lökött árokba a szél Zalaegerszegnél

A veszélyes időjárás pénteken a nyugati országrészben akár még nagyobb hótorlaszokat is kialakíthat. A viharos szél okozta hófúvás miatt Zalára továbbra is riasztás van érvényben – írja a Zaol.

A szélsőséges körülmények hatását többen is megtapasztalták: Zalaegerszeg közelében

az erős széllökések egy autóbuszt sodortak az árokba, utasokkal együtt.

 

Másodfokú riasztás Vasban: 40 centihez közelít a hó

Vas vármegyében péntekre másodfokú riasztást adtak ki a hófúvások veszélye miatt, miután a havazás teljesen beterítette a térséget. A hóvastagság több helyen már megközelíti a 40 centimétert, és viharos széllökések alakítanak ki méteres hótorlaszokat, ami jelentősen nehezíti a közlekedést – derül ki a Vaol cikkéből.

A hófúvás és a havas, csúszós utak miatt már több baleset is történt, autók csúsztak az árokba, és nehézségek adódtak a közutakon. A hatóságok azt javasolják, hogy aki teheti, ne induljon útnak a vármegye útjain, és fokozott figyelemmel vezessen.

A meteorológiai szolgálat további, akár 5 centiméternél nagyobb friss hóesést is jelez a következő órákra,

így a rendkívüli téli viszonyok továbbra is fennmaradnak.

 

Megállt az élet Bécsben

A hirtelen érkezett erős havazás Bécsben jelentős fennakadásokat okoz a tömegközlekedésben: a buszok nehezen haladnak a hóban, és a villamosok is alig jutnak tovább a városban. A közlekedési vállalatok éjjel óta folyamatosan dolgoznak a sínek és utak megtisztításán, de a nehéz körülmények miatt a járatok jelentős késésekkel közlekednek, és sok utasnak hosszabb utazási időre kell számítania.

A heves hóesés miatt a bécsi repülőtéren gyakorlatilag megszűnt a normális légiforgalom péntek délelőtt:

a sűrű hó és a megállíthatatlan havazás miatt a repülőtér hosszabb időre felfüggesztette a járatok indítását és fogadását.

A csúszások és törlések a nap folyamán továbbra is fennállhatnak – írja a Heute.

Csak az elmúlt tizenkét órában mintegy ezer teherautónyi, összesen körülbelül 15 ezer tonna havat távolítottak el.

A délig tervezett 232 járat közül eddig 150-et töröltek, és további késések is lehetségesek.

Borítókép: Elakadt autók Nagycenk és Hidegség között (Fotó: Kisalföld)

               
       
       
       

