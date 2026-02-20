Visszatért a tél, sokfelé havazik, kaotikus a helyzet az utakon + videó

Rendkívüli

Intenzív havazás és erős hófúvás sújtja a Nyugat-Dunántúlt: Sopronban egy éjszaka alatt 25 centiméter hó esett. Több vármegyében narancs riasztás van érvényben. Sok a baleset az utakon, késnek a vonatok.

2026. 02. 20. 11:12
Soprontól Zalaegerszegig és Körmendig erős havazásra és hófúvásra ébredtek péntek hajnalban a nyugat-dunántúli települések. A friss hó több helyen vastag rétegben borítja az utakat, Vas megyében fennakadások is vannak.

Intenzív havazás, erősödő hófúvás Sopronban (Forrás: Facebook)

Hajnalra vastag hótakaró borította be Győr-Moson-Sopron vármegyét, miután éjszaka jelentős mennyiségű csapadék hullott a térségben. A markáns téli front miatt narancs riasztást adtak ki: a megyében és a Nyugat-Dunántúl több részén 20 centiméternél is több friss hó eshet.

A HungaroMet péntek reggel figyelmeztetett, hogy

másodfokú, narancs riasztást adtak ki hófúvás veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye egyes járásaira. Az érintett területeken a viharos szél a friss hóval fedett tájakon magas hótorlaszokat emelhet.

 

Havazás Oladon (Fotó: Vas Népe/Cseh Gábor)

 

Éjszaka 25 centi friss hó hullott, lezárták a nagyhatárt

Sopronban a tegnap este kezdődött intenzív havazás továbbra is tart, reggelre 20-25 centiméter friss hó borította be a várost. Sok helyen az autókat is ki kell ásni, annyira betemette a hó. Az előrejelzések szerint a havazás dél körül megszűnhet, de az erős szél miatt hóátfúvásokra továbbra is számítani kell – írja a Kisalföld.

Sopron péntek hajnalban

Az éjszaka folyamán leesett nagy mennyiségű hó és az erős szél miatti hóátfúvás nehezíti a közlekedést Sopronban és környékén, több helyen autók akadtak el, faágak szakadtak le és fák dőltek ki – tájékoztatta az MTI-t Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Belednél, a 8612-es úton két kamion csúszott az árokba, a járművek a teljes utat elfoglalják, Lövő és Röjtökmuzsaj között pedig több jármű is elakadt.

Farkas Ciprián, Sopron polgármestere arról számolt be, hogy „rég nem látott mennyiségű hóval kell megküzdenie” a városnak, az utak síkosságmentesítését pedig ellehetetleníti a hóátfúvás. „A helyzet Ausztriában is azonos”, így

lezárták a nagyhatárt Sopron és Kelénpatak (Klingenbach) között.

A városüzemeltetési cég dolgozói a fő- és tömegközlekedési útvonalak takarítását folyamatosan végzik. Az előrejelzések szerint a kora délutáni órákra állhat el a havazás, azonban az erős szél ezt követően is problémát okozhat. A rendkívül időjárási körülmények miatt a polgármester összehívta a védelmi bizottságot.

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron vármegyében

30-50 perc késéssel közlekednek az autóbuszok, több települést és megállóhelyet nem tudnak érinteni a járatok.

Közöttük van Fertőrákos, Répceszemere, Beled, Csapod, Brennbergbánya, Balf és Ágfalva.

A GYSEV Zrt. arról számolt be, hogy a vonatközlekedésben fennakadásokra, járatkimaradásokra és jelentős késésekre kell számítani.

A Rábaközben is jelentős hómennyiség esett az éjszaka, ahogy a Kisalföld egyik olvasójának felvételein is látható.

Fotó: Kisalföld

 

Hófúvásra ébredtek Zalaegerszegen

Több Zala vármegyei településen is erős hófúvásra ébredtek a lakók. Zalaegerszegre viharos széllökésekkel és kavargó hóval érkezett a téli időjárás – adta hírül a Zaol.

Lentiben pedig reggel hét óra körül nagy pelyhekben kezdett hullani a hó. Egyelőre kérdés, mennyire marad meg tartósan a friss csapadék, de a táj egyre inkább kifehéredik. Az utakon eddig nem okozott fennakadást a havazás, a közlekedés zavartalan.

Lentiben is szakad a hó (Fotó: Zaol)

 

Hó alatt Vas vármegye

Vas vármegyében intenzív havazás kezdődött, több helyen közlekedési balesetek történtek, a vonatok késnek, és áramkimaradások is előfordultak – számolt be a Vaol.

Körmenden hatalmas pelyhekben hull a hó, és szélvihar is nehezíti a közlekedést.

Oladon is hasonló a helyzet: a hó szinte betemeti az autókat, az utakat pedig vastag, fehér réteg borítja.

Havazás Oladon (Fotó: Cseh Gábor)

A többi dunántúli vármegyében és Bács-Kiskunban elsőfokú figyelmeztetés él, ott öt centiméternél több hó eshet. A havazás pénteken a Dunántúlon többfelé kiterjed, délnyugaton akár

5–10 centiméter friss hó is hullhat,

miközben északnyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék.

 

Közlekedési válság Nyugat-Magyarországon

Válságos a közlekedési helyzet Nyugat-Magyarországon: aki teheti, ne induljon útnak. Különösen érintett Vas vármegye, Zala északi része, Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti és Zalaszentgrót térsége, Veszprém nyugati vidéke, valamint Győr-Moson-Sopron nyugati körzete, többek között Sopron és Kapuvár környéke – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a MÁV-csoport.

Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet (Fotó: MÁV-csoport)

A legfrissebb adatok szerint tizenhat Volán-busz szenvedett balesetet a havas, jeges utakon, többségük árokba csúszott.

A legsúlyosabb eset a 76-os főúton történt, ahol a sofőr mellett

több utas is megsérült,

tízen könnyebben, ketten pedig súlyosan, végtagtöréssel kerültek kórházba.

A GYSEV közlése szerint a vasúti közlekedés is akadozik,

a vonatok jelentős késésekkel járnak.

A behavazott váltók és a sínekre dőlt fák több helyen akadályozzák a forgalmat.

Az időjárási helyzet tovább romlik, a mentési munkálatokat is nehezíti a havazás: a MÁV-csoport erősítő buszai sem tudnak minden helyszínt megközelíteni.

 

Súlyos fennakadások az M1-esen és több dunántúli főúton – kilométeres torlódások

Több baleset és elakadt jármű bénítja a közlekedést a Dunántúlon a folyamatos havazás miatt. Az M1-es autópályán, Bicske térségében a 36-os kilométernél két kisteherautó ütközött az átterelésben – közölte az Útinform.

Hegyeshalom felé csak a külső sáv járható, Budapest irányába az átterelt sávot lezárták.

Mindkét irányban 4–5 kilométeres torlódás alakult ki.

A Budapestre tartóknak azt javasolják, hogy az 54-es kilométernél ne térjenek át a szemközti oldalra, mert hosszan elhúzódó helyszínelésre és mentésre kell számítani.

Szintén az M1-esen, a 86-os kilométernél egy kamion és egy személyautó karambolozott az átterelt belső sávban. Hegyeshalom felé lezárták az érintett sávot, a főváros irányába csak a külső sávon halad a forgalom, itt mintegy 5 kilométeres a kocsisor.

A 82-es főúton Kardosrét és Csesznek között négy kamion akadt el, félpályás lezárás mellett engedik a járműveket. Az útburkolat a folyamatos sózás és hóeltakarítás ellenére havas, latyakos. A rendkívüli időjárás miatt Zirc és Bakonypéterd között 7,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be.

Az M85-ös autóúton, a Sopron-nyugat csomópont felhajtóján egy kamion elakadt, kerülni a Sopron-észak csomópont felé lehet. A 86-os főúton egy kamion padkára hajtott, míg a 83-as főúton Pápa térségében négy autó ütközött, Bakonyjákónál pedig két jármű karambolozott – több helyen félpályás vagy váltakozó irányú forgalomra kell készülni.

A nyugati országrészben, elsősorban Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és Veszprém vármegyében reggel óta intenzíven havazik. Az útviszonyok továbbra is kedvezőtlenek, ezért aki teheti, halassza el utazását.

A szakemberek szerint szombattól javulhat a helyzet.

 

Ónos eső is jöhet

Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában. Az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek – közölte a Magyar Közút pénteken délelőtt az MTI-vel.

Jelenleg az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás: Vas vármegye területén jelenleg 10-20 centiméter az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 centimétert meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott,

hófúvásra lehet számítani.

A hófúvással érintett területeken a szél hótorlaszokat alakíthat ki, amelyek megszüntetését a szakemberek folyamatosan végzik, azonban az érintett térségekben a közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek.

Estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is.

Pénteken Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna–Tisza-közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás. Reggeltől késő estig az említett területeken általában 1-5 centiméter friss hó várható, de délnyugaton ennél több is eshet, 5-10 centiméter. Az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás.

Péntek késő estétől szombat reggelig a hideg, fagyos levegő beáramlásával az Alföld egyes részein átmenetileg

kedvezővé válhatnak a feltételek ónos eső kialakulásához.

A havazás várhatóan a szombat délelőtti órákra teljesen elhagyja az országot.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közölte: a kezelésébe tartozó mintegy 31 ezer kilométer hosszúságú országos közúthálózaton folyamatosan figyeli az időjárási körülményeket és az előrejelzések alapján a havazással érintett területeken elvégzi a megelőző szórási munkálatokat, majd a havazás időszakában is folyamatosan dolgoznak a munkagépek a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokon.

A Magyar Közút nyolcvan mérnökségén 2300 munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban, a téli időjárási körülmények kezelése érdekében mintegy 800 munkagép áll rendelkezésre a következő napok feladataira.

További részleteket talál az időjárásról a Magyar Nemzet oldalán.

Borítókép: Reggelre 20–25 centiméter friss hó borította be Sopront (Fotó: Kisalföld)

               
       
       
       

