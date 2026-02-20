Visszatért a tél, sokfelé havazik, kaotikus a helyzet az utakon + videó

Soprontól Zalaegerszegig és Körmendig erős havazásra és hófúvásra ébredtek péntek hajnalban a nyugat-dunántúli települések. A friss hó több helyen vastag rétegben borítja az utakat, Vas megyében fennakadások is vannak.

Intenzív havazás, erősödő hófúvás Sopronban (Forrás: Facebook)

Hajnalra vastag hótakaró borította be Győr-Moson-Sopron vármegyét, miután éjszaka jelentős mennyiségű csapadék hullott a térségben. A markáns téli front miatt narancs riasztást adtak ki: a megyében és a Nyugat-Dunántúl több részén 20 centiméternél is több friss hó eshet.

A HungaroMet péntek reggel figyelmeztetett, hogy

másodfokú, narancs riasztást adtak ki hófúvás veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye egyes járásaira. Az érintett területeken a viharos szél a friss hóval fedett tájakon magas hótorlaszokat emelhet.

Havazás Oladon (Fotó: Vas Népe/Cseh Gábor)

Éjszaka 25 centi friss hó hullott, lezárták a nagyhatárt

Sopronban a tegnap este kezdődött intenzív havazás továbbra is tart, reggelre 20-25 centiméter friss hó borította be a várost. Sok helyen az autókat is ki kell ásni, annyira betemette a hó. Az előrejelzések szerint a havazás dél körül megszűnhet, de az erős szél miatt hóátfúvásokra továbbra is számítani kell – írja a Kisalföld.

Sopron péntek hajnalban

Az éjszaka folyamán leesett nagy mennyiségű hó és az erős szél miatti hóátfúvás nehezíti a közlekedést Sopronban és környékén, több helyen autók akadtak el, faágak szakadtak le és fák dőltek ki – tájékoztatta az MTI-t Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Belednél, a 8612-es úton két kamion csúszott az árokba, a járművek a teljes utat elfoglalják, Lövő és Röjtökmuzsaj között pedig több jármű is elakadt.

Farkas Ciprián, Sopron polgármestere arról számolt be, hogy „rég nem látott mennyiségű hóval kell megküzdenie” a városnak, az utak síkosságmentesítését pedig ellehetetleníti a hóátfúvás. „A helyzet Ausztriában is azonos”, így

lezárták a nagyhatárt Sopron és Kelénpatak (Klingenbach) között.

A városüzemeltetési cég dolgozói a fő- és tömegközlekedési útvonalak takarítását folyamatosan végzik. Az előrejelzések szerint a kora délutáni órákra állhat el a havazás, azonban az erős szél ezt követően is problémát okozhat. A rendkívül időjárási körülmények miatt a polgármester összehívta a védelmi bizottságot.