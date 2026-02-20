Rendkívüli

Orbán Viktor: Világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret építünk + videó

helyközi autóbuszzalaegerszegbalesethavazás

Súlyos balesetet szenvedett egy busz a dunántúli ítéletidőben, sok a sérült

A 76-os főúton, Bagod felől Zalaegerszeg irányába tartó busz a havas, latyakos úton az erős oldalszél miatt árokba borult. Az utasok többsége a hátsó szélvédőn keresztül ki tudott szállni, a többieket a tűzoltók mentették ki az oldalára borult járműből.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 10:04
Ketten súlyosan, tízen pedig könnyebben megsérültek, amikor péntek reggel egy helyközi autóbusz árokba borult Zalaegerszegen.

Balesetet szenvedett egy busz Zalaegerszegnél, sok a sérült (Forrás: Facebook)

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta: a 76-os főúton, Bagod felől Zalaegerszeg irányába tartó busz a havas, latyakos úton az erős oldalszél miatt borult az árokba.

A járművön a sofőrrel együtt tizenketten tartózkodtak. A Zaol információi szerint a többségük a hátsó szélvédőn keresztül ki tudott szállni, négy embert pedig az első szélvédő kivágása után a rajok mentettek ki, majd átvizsgálták a járművet.

Információk szerint

ketten súlyos, tízen pedig könnyű sérülést szenvedtek,

őket a mentők kórházba vitték.

Az autóbusz mögött haladó autók közül több is összekoccant, de személyi sérülés vagy jelentősebb anyagi kár nem történt.

A főút érintett szakaszát a rendőrök teljes szélességében lezárták, a járműforgalmat Apátfa irányába terelték el.

A rendőrség azt kéri, a havas, hókásás utakon fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjen mindenki.

A Zaol videót is megosztott a baleset helyszínéről, a beszámolót ide kattintva nézheti meg.

Borítókép: Az árokba borult autóbuszon 12-en sérültek meg Zalaegerszegnél (Fotó: Rendőrség)


