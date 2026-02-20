Súlyos balesetet szenvedett egy busz a dunántúli ítéletidőben, sok a sérült

Ketten súlyosan, tízen pedig könnyebben megsérültek, amikor péntek reggel egy helyközi autóbusz árokba borult Zalaegerszegen.
Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta: a 76-os főúton, Bagod felől Zalaegerszeg irányába tartó busz a havas, latyakos úton az erős oldalszél miatt borult az árokba.
A járművön a sofőrrel együtt tizenketten tartózkodtak. A Zaol információi szerint a többségük a hátsó szélvédőn keresztül ki tudott szállni, négy embert pedig az első szélvédő kivágása után a rajok mentettek ki, majd átvizsgálták a járművet.
Információk szerint
ketten súlyos, tízen pedig könnyű sérülést szenvedtek,
őket a mentők kórházba vitték.
Az autóbusz mögött haladó autók közül több is összekoccant, de személyi sérülés vagy jelentősebb anyagi kár nem történt.
A főút érintett szakaszát a rendőrök teljes szélességében lezárták, a járműforgalmat Apátfa irányába terelték el.
A rendőrség azt kéri, a havas, hókásás utakon fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjen mindenki.
A Zaol videót is megosztott a baleset helyszínéről, a beszámolót ide kattintva nézheti meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!