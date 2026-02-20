Rendkívüli

Megérkezett Orbán Viktor, fontos feladat vár rá a reptéren – kövesse nálunk élőben! + videó

Babatápszert hívtak vissza, mutatjuk, mely termékek az érintettek

Visszahív egy babáknak készült anyatej-helyettesítő tápszert a Danone, mikrobiológiai nem megfelelőség miatt.

2026. 02. 20. 9:34
Forrás: Pexels
A Danone Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte 2026. február 5-én anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra.

A Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra ennek a korábban bejelentett folyamatnak a részeként elővigyázatossági intézkedésként kiegészíti a célzott visszahívást a Milumil 3 Junior terméknek bizonyos tételeire is. Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb, 2026. február 2-án közzétett tudományos állásfoglalásához, amelyben a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációjának meghatározására került sor. Az EFSA iránymutatása alapján a lenti termékek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket. 

Fotó: MW archív
(Fotó: MW archív)

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 500g

Kiszerelés: 500g

Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

  • Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1500g

Kiszerelés: 1500g

Minőségmegőrzési idők: 26.07.2026; 26.12.2026

  • Termék megnevezése: Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszer, 1000g

Kiszerelés: 1000g

Minőségmegőrzési idők: 07.10.2026; 02.01.2027

Illusztráció

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek. Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség.

A Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Amennyiben a fenti gyártási tételek valamelyikét megvásárolta, kérjük, vigye vissza a vásárlás helyére (gyógyszertárba vagy üzletbe). A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

