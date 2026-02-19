termékvisszahívásSPAR Magyarországeper

Termékvisszahívás: ne egye meg ezt az epret, permetszert tartalmaz

Határérték feletti növényvédőszer-maradék miatt visszahívja az S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát a SPAR, az érintett tételeket azonnal kivonták a forgalomból.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 15:51
Fotó: Huszár Márk
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a honlapján termékvisszahívást tett közzé csütörtökön. l

termékvisszahívás
Termékvisszahívás: ezt az epret ne egye meg/Fotó: NKFH

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca
  • Kiszerelés: 1 kg
  • Minőségmegőrzési idők: 23.07.2027; 24.07.2027; 14.11.2027; 28.11.2027; 14.01.2028
  • Beszállító: Agrosprint Zrt.
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
  • A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

A hivatal azt a tájékoztatást adta, hogy a növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik. Azt kérik, hogy aki a fenti termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

