Rendkívüli

A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

nemzetgazdasági minisztériumszabados richárdszéchenyi kártya programszéchenyi kártyagarantiqa hitelgarancia zrt

Hasít a fix 3 százalékos kkv-hitel – látványosan megnőtt a beruházási kedv

Töretlen a hazai kis- és középvállalkozások bizalma és érdeklődése a Széchenyi-kártya-program iránt, a fix 3 százalékos konstrukció érdemi segítséget jelent a beruházások ösztönzésében. Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára kiemelte, hogy a hiteltermékek feltételeinek márciusi könnyítése – így a hitelkeretek megemelése és a kiváltási lehetőség – tovább erősíti a kkv-szektor versenyképességét.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 14:12
Fotó: Huszár Márk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is jelentős a kereslet a fix 3 százalékos kamatozású Széchenyi-kártya-konstrukciók iránt – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kkv-k fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. sajtótájékoztatóján csütörtökön Budapesten. Szabados Richárd emlékeztetett: tavaly októbertől a kormány egységesen 3 százalékra csökkentette minden beruházási és likviditási célú Széchenyi-kártya-hitel kamatát. 

Budapest, 2026. március 12.Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára (b) a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2025. évi üzleti eredményeiről és a hazai kkv hitelezés helyzetéről tartott sajtóbeszélgetésen Budapesten 2026. március 12-én. Mellette Szabó István Attila, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elnök-vezérigazgatója (k) és Nagy Róbert, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese.MTI/Kocsis Zoltán, hitel
Szabados Richárd: a fix 3 százalékos hitelkonstrukció sokaknak jelent érdemi segítséget. / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A garancia intézménye a hiteltermékek tökéletes kiegészítője

Azóta 27 ezer hiteligénylés érkezett csaknem 1370 milliárd forint értékben, ebből több mint 16 ezer ügylet már a szerződéskötés fázisába jutott, összesen 788 milliárd forint összegben. A kamattámogatás hatására látványosan megnőtt a beruházási kedv – emelte ki az államtitkár.

A legújabb változásokról elmondta: március 1-től módosították a Széchenyi beruházási hitel max+ és az Agrár Széchenyi beruházási Hitel max+ termékek feltételrendszerét. A maximálisan felvehető hitelösszeg a korábbi ötszázmillióról 750 millió forintra, a cégszintű limit pedig 1,4 milliárdról kétmilliárd forintra emelkedett. Ezeknél a konstrukcióknál meghatározott feltételek, egyebek között új hiteligénylés esetén lehetőség van a korábbi, kedvezőtlenebb kamatozású hitelek kiváltására is – ismertette.

Az államtitkár a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tevékenysége kapcsán úgy fogalmazott: a garancia intézménye a hiteltermékek tökéletes kiegészítője, nem csak azért, mert a Széchenyi-kártya-program termékeinél automatikusan igénybe vehető, hanem azért is, mert a kis- és mikrovállalkozásokat jelentős mértékben támogatja. A Széchenyi-kártya-program volumenében is az egyik legkiemelkedőbb a Demján Sándor-programon belül, az előrejelzések szerint 2026-ban csaknem kétezermilliárd forintos szerződött állomány várható – közölte Szabados Richárd.

 

A kezességvállalások 64 százaléka a mikrovállalkozókat segítette

Szabó István Attila, a Garantiqa elnök-vezérigazgatója egyebek mellett ismertette: a kezességvállalási portfólió 2738 milliárd forintra, a Garantiqa által biztosított hitelek állománya pedig 3531 milliárd forintra emelkedett 2025-ben. A társaság kezességvállalásával számos olyan vállalkozásnak teszi lehetővé a hitelek elérését, amelyek intézményi garancia nélkül nem vagy csak számottevően rosszabb kondíciók mellett juthatnának banki forrásokhoz – hívta fel a figyelmet. A portfólióban jelenleg 

  • csaknem 72 ezer aktív szerződés szerepel, 
  • amely több mint 54 ezer vállalkozás finanszírozását segíti. 

A társaság már minden második hazai kkv-hitel mögött ott áll kezességvállalóként. A kezességvállalások 64 százaléka a bankok számára legnehezebben hitelezhető szegmenst, a mikrovállalkozókat segítette – jelezte az elnök-vezérigazgató.

Kiemelte azt is, hogy 2025 végére a Garantiqa kezességvállalási volumenének mintegy 85 százaléka a Széchenyi-kártya-program hiteleihez kapcsolódott. Az idei eredményekről Szabó István Attila elmondta: az első két hónapban a Garantiqához érkező kezességvállalási kérelmek száma 2,5-szerese volt az előző év azonos időszakában beérkezett kérelmeknek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.