Hasít a fix 3 százalékos kkv-hitel – látványosan megnőtt a beruházási kedv

Továbbra is jelentős a kereslet a fix 3 százalékos kamatozású Széchenyi-kártya-konstrukciók iránt – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kkv-k fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. sajtótájékoztatóján csütörtökön Budapesten. Szabados Richárd emlékeztetett: tavaly októbertől a kormány egységesen 3 százalékra csökkentette minden beruházási és likviditási célú Széchenyi-kártya-hitel kamatát.

Szabados Richárd: a fix 3 százalékos hitelkonstrukció sokaknak jelent érdemi segítséget. / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A garancia intézménye a hiteltermékek tökéletes kiegészítője

Azóta 27 ezer hiteligénylés érkezett csaknem 1370 milliárd forint értékben, ebből több mint 16 ezer ügylet már a szerződéskötés fázisába jutott, összesen 788 milliárd forint összegben. A kamattámogatás hatására látványosan megnőtt a beruházási kedv – emelte ki az államtitkár.

A legújabb változásokról elmondta: március 1-től módosították a Széchenyi beruházási hitel max+ és az Agrár Széchenyi beruházási Hitel max+ termékek feltételrendszerét. A maximálisan felvehető hitelösszeg a korábbi ötszázmillióról 750 millió forintra, a cégszintű limit pedig 1,4 milliárdról kétmilliárd forintra emelkedett. Ezeknél a konstrukcióknál meghatározott feltételek, egyebek között új hiteligénylés esetén lehetőség van a korábbi, kedvezőtlenebb kamatozású hitelek kiváltására is – ismertette.

Az államtitkár a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tevékenysége kapcsán úgy fogalmazott: a garancia intézménye a hiteltermékek tökéletes kiegészítője, nem csak azért, mert a Széchenyi-kártya-program termékeinél automatikusan igénybe vehető, hanem azért is, mert a kis- és mikrovállalkozásokat jelentős mértékben támogatja. A Széchenyi-kártya-program volumenében is az egyik legkiemelkedőbb a Demján Sándor-programon belül, az előrejelzések szerint 2026-ban csaknem kétezermilliárd forintos szerződött állomány várható – közölte Szabados Richárd.

A kezességvállalások 64 százaléka a mikrovállalkozókat segítette

Szabó István Attila, a Garantiqa elnök-vezérigazgatója egyebek mellett ismertette: a kezességvállalási portfólió 2738 milliárd forintra, a Garantiqa által biztosított hitelek állománya pedig 3531 milliárd forintra emelkedett 2025-ben. A társaság kezességvállalásával számos olyan vállalkozásnak teszi lehetővé a hitelek elérését, amelyek intézményi garancia nélkül nem vagy csak számottevően rosszabb kondíciók mellett juthatnának banki forrásokhoz – hívta fel a figyelmet. A portfólióban jelenleg

csaknem 72 ezer aktív szerződés szerepel,

amely több mint 54 ezer vállalkozás finanszírozását segíti.

A társaság már minden második hazai kkv-hitel mögött ott áll kezességvállalóként. A kezességvállalások 64 százaléka a bankok számára legnehezebben hitelezhető szegmenst, a mikrovállalkozókat segítette – jelezte az elnök-vezérigazgató.