Kétezer élő hangyát akart kicsempészni, súlyos bírság lett a vége

Egy 27 éves kínai állampolgárt, Zhang Kequnt kedden tartóztatták le a Jomo Kenyatta nemzetközi repülőtéren, miközben megpróbált elhagyni az országot, rengeteg élő hangyával a poggyászában. A bevándorlási tisztviselők „megállító végzést” helyeztek el Zhang útlevelében, miután tavaly Kenyában elkerülte az letartóztatást - írja a Reuters.

A kenyai vadvédelmi szolgálat által 2025-ben készített fényképen a Kenyából Európába illegálisan csempészett hangyák láthatók. Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

A hangyacsempészt több mint 2200 élő kerti hangyával a böröndjében tartóztattak le egy férfit Nairobi fő repülőterén. Az ügy még felderítés alatt van. A hangyarajongók nagy összegeket fizetnek azért, hogy kolóniáikat nagy, átlátszó edényekben, formikáriumokban tartsák fenn, amelyek szó szerint betekintést nyújtanak a faj összetett társadalmi struktúráiba és viselkedésébe.

A Reuters tájékoztatása szerint, tavaly négy férfit büntettek fejenként 7700 dollárra (valamivel több mint 2,6 millió forint), mert megpróbáltak több ezer, Kenya ökoszisztémája számára értékes hangyát kicsempészni az orszgábol. Szakértők szerint ezek az esetek is azt mutatják, hogy a biokalózkodás eltolódik az olyan trófeáktól, mint az elefántcsont, a kevésbé ismert fajok felé.

A nyomozók szerint Zhang poggyászának átkutatása során 2238 hangyát találtak, ebből 1948-at kémcsövekbe, a többit pedig három tekercs „puha papírzsebkendőbe” csomagolták. Azt mondták, Zhang két hettel korábban is Kenyában volt, és három bűntársáról is beszámolt, akiktől a hangyákat kapta. A vadvédelmi szolgálat közölte, hogy kedden Bangkokban egy hasonló, Kenyából származó hangyaszállítmányt foglaltak le, ami egy széles körű és szervezett hangyacsempész hálózat létezésére utal.

Tavaly a vadon élő állatok illegális kereskedelmével vádoltak meg két belga fiatalt, akiknél a kenyai hatóságok több ezer, kémcsövekben őrzött hangyát találtak. A két 19 éves tinédzsert április 5-én vették őrizetbe egy vendégházban, ötezer hangya „társaságában”. Korábban, egy másik eljárás keretében egy kenyai és egy vietnámi férfi ellen is vádat emeltek illegális állatcsempészet miatt ugyanazon a bíróságon. Náluk 400 hangyát találtak a hatóságok.