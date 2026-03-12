Ursula, a stratéga

„A jelenlegi válságban egyesek azzal érvelnek, hogy fel kellene adjuk a hosszú távú stratégiánkat. Sőt, akár vissza is kellene térnünk az orosz fosszilis energiahordozókhoz. Ez stratégiai hiba lenne” – állította magabiztosan szerdán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Egy nappal korábbi nyilatkozatában pedig szemrebbenés nélkül jelentette ki, hogy az unió stratégiai hibát követett el, amikor lemondott az atomenergiáról. Akkor vegyük szépen sorban a dolgokat.

Az Európai Bizottság akkor követett el stratégiai hibát, amikor lemondott az orosz gázról és olajról.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a nyugat-európai megugró rezsiszámlák, és több tízezer csődbe jutott ipari vállalat. Hónapok óta jelzik a német cégek, hogy a csődök elsődleges oka a magas energiaár, és akkor még nem tört ki a közel-keleti háború, még nem emelkedett az egekbe a cseppfolyósított gáz (LNG) és az olaj ára.

De Ursula, a nagy stratéga még nem tart a felismerésnél, arra láthatóan még nincs kész, hiszen az atomenergiával kapcsolatos pálfordulásra is jó pár évig várni kellett.

Brüsszel még odáig sem jutott el, hogy belássa, stratégiai hiba volt az illegális migráció támogatása, miközben a kialakult társadalmi feszültségek egyértelművé váltak.

Nem túl fényes jövőt vázol fel a tény, hogy legalább egy évtized kellett ahhoz, hogy vállalja az atomenergiával kapcsolatos döntés hibás voltát. Ezért az orosz fosszilis energiáról való leválás súlyos tévedésként való beismerésére is még bizonyára várnunk kell. A baj az, hogy közben az Európai Unió teljesen elveszíti versenyképességét a globális piacon, aminek árát maguk a polgárok fizetik meg a magas rezsiárakkal, a munkanélküliséggel és a kultúrák keveredése okán az egyre feszültebb társadalmi viszonyok között éléssel.

Orbán Viktor miniszterelnök már 2023-ban megmondta: „a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz!”.

Ezt Ursula von der Leyen és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnökének határvédelemmel kapcsolatos megnyilatkozásaira reagálva közölte. Mivel csodák csodájára, kiderült, stratégiai hibát követtek el. Az említett személyek ugyanis, miután évekig bírálták és támadták Magyarországot, amiért megvédi a schengeni határokat az illegális migrációtól, kijelentették, hogy meg kell erősíteni az unió határvédelmét. Íme még egy stratégiai hiba, még egy szemrebbenés nélküli hátraarc.