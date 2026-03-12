Szijjártó: Ki kell maradni a háborúkból, hogy megőrizzük a nehezen elért eredményeket

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a BinX Zrt. projektbejelentésén arról tájékoztatott, hogy a hazai tulajdonú fintech vállalat 3,6 milliárd forintnyi kutatás-fejlesztési beruházást valósít meg, amelynek a keretében egy új generációs pénzügyi szoftverplatformot hoz létre. Ehhez a kormány 725 millió forint támogatást biztosít.

Szijjártó Péter: a BinX beruházása újabb bizonyíték arra, hogy egyre több magyar vállalkozás van ma abban az erőpozícióban, hogy olyan beruházást hajtson végre, amelyet korábban csak a külföldi vállalatok tudtak végrehajtani Magyarországon/Fotó: MTI/Purger Tamás

A BinX gyors, felhasználóbarát és olcsó banki hozzáférést kíván biztosítani

A tárcavezető beszédében aláhúzta, hogy az első és egyetlen magyar tulajdonban lévő online pénzügyi szolgáltatónak számító cég gyorsabb, felhasználóbarátabb és olcsóbb mobilbanki hozzáférést kíván biztosítani, és ezzel megalapozza a kilépését a nemzetközi piacra is. Ezen beruházásnak a során a BinX szakemberei,

akik 150 kifejezetten magas hozzáadott értékű munkát végző mérnök szoftverfejlesztőből állnak,

a legmodernebb technológiákat használják fel,

így felhőalapú technológiák alkalmazása zajlik a mesterséges intelligencia támogatásával

– tudatta a miniszter.

Illetve hangsúlyozta, hogy pénzügyi szolgáltatásaival a cég a hazai kis- és közepes vállalkozások számára biztosít megbízható és innovatív fizetési megoldásokat, csökkenti az adminisztrációs terheiket, s ezáltal a saját tevékenységükre tudnak fókuszálni, a versenyképességük fejlesztésére. „És azért is fontos a BinX beruházása, mivel ez újabb bizonyíték arra, hogy egyre több magyar vállalkozás van ma abban az erőpozícióban, hogy olyan beruházást hajtson végre, amelyet korábban csak a külföldi vállalatok tudtak végrehajtani Magyarországon” – fogalmazott.

Magyarország jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre

Majd üdvözölte, hogy a kormány már több mint 1100 magyar vállalkozás beruházásához adott összesen 620 milliárd forint támogatást, aminek nyomán 2500 milliárd forintnyi beruházás jött létre. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. „Sajnos azt látjuk, hogy egy háborús világkorszak köszöntött ránk, s ebből a háborús világkorszakból újra Európa húzza a legrövidebbet, mivel azok a bizonytalanságok, amelyek a nemzetközi energiapiacon előállnak a legnehezebb helyzetet itt Európában hozzák létre” – figyelmeztetett.