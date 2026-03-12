Rendkívüli

A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

Menczer TamásBrüsszelVolodimir Zelenszkij

Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója csípős hangvételű gratulációt intézett Zelenszkij kitüntetésének híre hallattán. Menczer Tamás rámutatott, hogy Brüsszel olyan személyt szándékozik kitüntetni, aki saját embereivel karöltve életveszélyesen fenyegette nemcsak Orbán Viktort, hanem a miniszterelnök unokáit is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 14:39
Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi média platformján reagált arra a hírre, miszerint Brüsszel díjat kíván átadni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az emberi méltóság védelméért tett erőfeszítéseiért. 

Menczer Tamás: Gratulációm Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!
Menczer Tamás: Gratulációm Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz! Fotó: MTI/Kiss Dániel

A kommunikációs igazgató nem hagyta szó nélkül az EU-döntéshozók megdöbbentő lépését, és videóban reagált a hírre. Menczer Tamás rámutatott, milyen remek módon védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amiért díjban akarják részesíteni: 

Tudod, miért kap díjat Zelenszkij Brüsszelben? Figyelj, felírtam. Az emberi méltóság védelméért. Kiválóan védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amikor életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktort, meg amikor a tábornoka, a titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktor gyerekeit és unokáit

– hívta fel a figyelmet videójában a politikus.

A politikus tovább sorolta, mekkora ellentmondás van az ukrán elnök jelölése és az utóbbi hetekben Magyarország ellen tett lépései között:

Kiválóan védi a szabadságot és a demokráciát Zelenszkij, amikor elzárja a Barátság-kőolajvezetéket, és amikor támadja a Magyarországot földgázzal ellátó Török Áramlat vezetéket. Ilyen kiválóan védi a demokráciát és a szabadságot Zelenszkij

– mutatott rá Menczer Tamás.

Zelenszkij a tiszásokkal összefogva, a tiszások támogatásával zsarol és fenyeget, és mindezért Brüsszelben díjat kap. Ez ma Brüsszel

– figyelmeztetett a politikus.

– Gratulációnkat kifejezzük április 12-én, amikor a brüsszeli és kijevi tiszás bábfigurákat elzavarjuk, az energiabiztonságunkat megvédjük, a rezsicsökkentést megvédjük, Magyarországot megvédjük – jelentette ki határozottan a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Menczer Tamás a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu