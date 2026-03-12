Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!

A kommunikációs igazgató nem hagyta szó nélkül az EU-döntéshozók megdöbbentő lépését, és videóban reagált a hírre. Menczer Tamás rámutatott, milyen remek módon védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amiért díjban akarják részesíteni:

Tudod, miért kap díjat Zelenszkij Brüsszelben? Figyelj, felírtam. Az emberi méltóság védelméért. Kiválóan védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amikor életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktort, meg amikor a tábornoka, a titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktor gyerekeit és unokáit

– hívta fel a figyelmet videójában a politikus.

A politikus tovább sorolta, mekkora ellentmondás van az ukrán elnök jelölése és az utóbbi hetekben Magyarország ellen tett lépései között:

Kiválóan védi a szabadságot és a demokráciát Zelenszkij, amikor elzárja a Barátság-kőolajvezetéket, és amikor támadja a Magyarországot földgázzal ellátó Török Áramlat vezetéket. Ilyen kiválóan védi a demokráciát és a szabadságot Zelenszkij

– mutatott rá Menczer Tamás.