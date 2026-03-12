Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi média platformján reagált arra a hírre, miszerint Brüsszel díjat kíván átadni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az emberi méltóság védelméért tett erőfeszítéseiért.
Menczer Tamás: „Gratulációm” Zelenszkijnek a brüsszeli díjhoz!
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója csípős hangvételű gratulációt intézett Zelenszkij kitüntetésének híre hallattán. Menczer Tamás rámutatott, hogy Brüsszel olyan személyt szándékozik kitüntetni, aki saját embereivel karöltve életveszélyesen fenyegette nemcsak Orbán Viktort, hanem a miniszterelnök unokáit is.
A kommunikációs igazgató nem hagyta szó nélkül az EU-döntéshozók megdöbbentő lépését, és videóban reagált a hírre. Menczer Tamás rámutatott, milyen remek módon védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amiért díjban akarják részesíteni:
Tudod, miért kap díjat Zelenszkij Brüsszelben? Figyelj, felírtam. Az emberi méltóság védelméért. Kiválóan védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amikor életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktort, meg amikor a tábornoka, a titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktor gyerekeit és unokáit
– hívta fel a figyelmet videójában a politikus.
A politikus tovább sorolta, mekkora ellentmondás van az ukrán elnök jelölése és az utóbbi hetekben Magyarország ellen tett lépései között:
Kiválóan védi a szabadságot és a demokráciát Zelenszkij, amikor elzárja a Barátság-kőolajvezetéket, és amikor támadja a Magyarországot földgázzal ellátó Török Áramlat vezetéket. Ilyen kiválóan védi a demokráciát és a szabadságot Zelenszkij
– mutatott rá Menczer Tamás.
További Külföld híreink
Zelenszkij a tiszásokkal összefogva, a tiszások támogatásával zsarol és fenyeget, és mindezért Brüsszelben díjat kap. Ez ma Brüsszel
– figyelmeztetett a politikus.
– Gratulációnkat kifejezzük április 12-én, amikor a brüsszeli és kijevi tiszás bábfigurákat elzavarjuk, az energiabiztonságunkat megvédjük, a rezsicsökkentést megvédjük, Magyarországot megvédjük – jelentette ki határozottan a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Borítókép: Menczer Tamás a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI)
Holttest lebegett a víz színén a magyarok kedvelt üdülőhelyén
A rendőrség vizsgálódik a rejtélyes haláleset ügyében.
Kijevi óvóhelyről jelentkezett be Czepek Gábor, légiriadó szakította félbe a tárgyalásaikat
A magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról folytat egyeztetést.
Rakétameghajtású drónokat vet be Oroszország
Feladja a leckét az új fegyver az ukrán légvédelemnek.
Ezt lehet tudni az Orbán Viktort és családját megfenyegető ukrán titkosszolgálati altábornagyról
A nyilvánosságra került videó csak a jéghegy csúcsa, Hrihorij Omelcsenko a bejegyzéseiben név szerint említi a miniszterelnök öt gyermekét és hat unokáját.
