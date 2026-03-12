Rendkívüli

A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

laczó adrienntiszatűzfalcsoportgyurcsány ferenchorváth lóránt

Gyurcsány hálózatszervezője és a Tisza Párt házi exbírója képviseli az ukrán aranykonvoj ügyében érintetteket

Korábban védte Krekó Pétert, dolgozott Gyurcsány Ferencnek, állandó szereplője az ATV-nek, most pedig az ukrán Oscsadbank képviseletébe szegődött Horváth Lóránt, aki ügyvédi irodájában egy tiszás exbírót is foglalkoztat.

Munkatársunktól
2026. 03. 12. 15:00
Aranykonvoj elfogás
Forrás: Terrorelhárítási Központ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nemrég egy újabb cikket közölt az ukrán aranykonvoj ügyében a Telex, amelyben megszólaltatták az Oscsadbank jogi képviselőjét, Horváth Lórántot. Az ügyvédnek ugyanakkor komoly előélete van, amelynek ismeretében könnyűszerrel nevezhető a baloldal egyik leginkább beágyazott jogászának. 

Gyurcsány Ferenc és az aranykonvoj ügyében érintett bankot védő Horváth Lóránt (Forrás: Tűzfalcsoport)

Horváth Lóránt és ügyvédi irodája ugyanis egyszerre kötődik Gyurcsány Ferenchez, Krekó Péterhez, számos baloldali szervezethez, és a Tisza Párthoz is. Többek között az ügyvéd képviselte Krekó Pétert egy, a lapunk publicistái és a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára ellen indított perben. Szintén Horváth Lóránt korábban a Gyurcsány Ferenchez köthető Alapítvány a Modern Baloldalért nevű szervezet főkurátoraként tevékenykedett. A szervezetnek különösen nagy szerepe volt a Magyar Szocialista Párt 2006-os kampányában. Horváth Lóránt a kuratóriumi elnöki tisztségből azután távozott, hogy megfogalmazása szerint „nem kapott segítséget ahhoz, hogy az alapítvány tartozásait rendezni tudja”. A korabeli sajtóhírek szerint a szervezet százmilliós adósságot halmozhatott fel.

Ha megnézzük Horváth Lóránt ügyvéd weboldalát, akkor találunk ott egy „Rólunk mondták” rovatot, ahol többek között az a Sváby András dicséri, akinek a műsorában a párja riporter.

Fotó: Horvathlawyers.hu

A rovatban egyébként olvasható a Gyurcsánytól kitüntetést átvevő Fleck Zoltán véleménye is, aki már többször is arról értekezett, hogy ha az ellenzék nyer a választásokon, akkor időlegesen le kell mondani a jogállam tiszta érvényesüléséről, és egyszerű többséggel kell kétharmados törvényeket, illetve alkotmányt módosítani.

Fotó: Horvathlawyers.hu

Szintén a szóban forgó ügyvédi irodában dolgozik immáron ügyvédként a kiugrott bíró, a Tisza Párthoz több szálon is kötődő Laczó Adrienn. 

Forrás: Mandiner.hu

Laczó Adrienn teljes mértékben Magyar Péter pártjának az embere, erre vall az a bejegyzés is, amit korábban tett közzé. „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom” – írta Laczó egy korábban közzétett posztjában.

Laczóról korábban az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével, ráadásul úgy, hogy ezzel maga Tarr dicsekedett el, mondván, a „kiugrott bíróval” dolgozik egy „igazságügyi helyreállítási terven”, ami azt jelenti, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek.

Elmondhatom, mert most már nem titok: a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki kiugrott bíra […], és van egy egyesületük […], ahol azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember, sok energia befektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogyha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása

 – mondta a tiszás politikus. 

Laczó egyébként lelkes Tisza-rajongó: 

A fentiek alapján világosan látszik, hogy a Horváth Lóránt ügyvédi irodájában dolgozó, a Tiszához több szálon kötődő, korábban „kiugrott bíróként” ismert Laczó Adrienn korántsem tekinthető mellékszereplőnek Magyar Péter politikai közegében. 

A fejlemények egyúttal ismét arra utalnak, hogy a Tisza Párt és az ukrán szereplők között szoros kapcsolatok húzódhatnak

– áll a Mandineren olvasható cikkben. 

Ukrán aranykonvoj: súlyos kérdéseket vet fel az ügy

Amint arról beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.

A kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától az elmúlt hónapokban Magyarországon átszállított hatalmas készpénz- és aranymennyiség ügyében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy banki tranzakciók helyett miért szállítanak át az országon több száz millió dollárnyi készpénzt és aranyat, ráadásul ukrán titkosszolgálati kötődésű személyek kíséretében.

„Jogosan adódik a kérdés, hogy itt nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – vélekedett a tárcavezető.

Borítókép: Az aranykonvoj elfogása (Forrás: Terrorelhárítási Központ)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Lefoglalt ukrán aranykonvoj

Az ukránok visszakapják a két páncélautót, a pénzt és az aranyat viszont nem

Lefoglalt ukrán aranykonvoj 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu