Gyurcsány hálózatszervezője és a Tisza Párt házi exbírója képviseli az ukrán aranykonvoj ügyében érintetteket

Nemrég egy újabb cikket közölt az ukrán aranykonvoj ügyében a Telex, amelyben megszólaltatták az Oscsadbank jogi képviselőjét, Horváth Lórántot. Az ügyvédnek ugyanakkor komoly előélete van, amelynek ismeretében könnyűszerrel nevezhető a baloldal egyik leginkább beágyazott jogászának.

Gyurcsány Ferenc és az aranykonvoj ügyében érintett bankot védő Horváth Lóránt (Forrás: Tűzfalcsoport)

Horváth Lóránt és ügyvédi irodája ugyanis egyszerre kötődik Gyurcsány Ferenchez, Krekó Péterhez, számos baloldali szervezethez, és a Tisza Párthoz is. Többek között az ügyvéd képviselte Krekó Pétert egy, a lapunk publicistái és a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára ellen indított perben. Szintén Horváth Lóránt korábban a Gyurcsány Ferenchez köthető Alapítvány a Modern Baloldalért nevű szervezet főkurátoraként tevékenykedett. A szervezetnek különösen nagy szerepe volt a Magyar Szocialista Párt 2006-os kampányában. Horváth Lóránt a kuratóriumi elnöki tisztségből azután távozott, hogy megfogalmazása szerint „nem kapott segítséget ahhoz, hogy az alapítvány tartozásait rendezni tudja”. A korabeli sajtóhírek szerint a szervezet százmilliós adósságot halmozhatott fel.

Ha megnézzük Horváth Lóránt ügyvéd weboldalát, akkor találunk ott egy „Rólunk mondták” rovatot, ahol többek között az a Sváby András dicséri, akinek a műsorában a párja riporter.

Fotó: Horvathlawyers.hu

A rovatban egyébként olvasható a Gyurcsánytól kitüntetést átvevő Fleck Zoltán véleménye is, aki már többször is arról értekezett, hogy ha az ellenzék nyer a választásokon, akkor időlegesen le kell mondani a jogállam tiszta érvényesüléséről, és egyszerű többséggel kell kétharmados törvényeket, illetve alkotmányt módosítani.