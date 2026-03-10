Lassan az Európai Bizottság és a háborúpárti uniós tagországok is felfoghatnák azt az egyszerű kitételt, miszerint ha elvágjuk magunkat az olcsó energiától, az nem diverzifikáció. Már az iráni háború előtt rávilágítottak az elemzők, hogy az Európai Unió az orosz energiahordozók kitiltásával lábon lőtte magát, mert ezzel kiszolgáltatta magát az Amerikai Egyesült Államoknak. Az egyre magasabb energiaárak pedig versenyképességüket gyengítették, s ezerszám szűntek meg az ipari vállalatok.

Most, hogy a közel-keleti háború miatt megszakadtak az ellátási útvonalak, már a vak is láthatja az Európai Unió súlyos hibáját. Hiába mondta a magyar kormány már ezerszer is, hogy az nem diverzifikáció, ha kiépítünk egy mérsékeltebb kapacitással bíró és bizonytalan útvonalat, és közben a másik oldalon lemondunk a megbízható olcsó energiaforrásról. Most ezt a nyugati országok a saját bőrükön tapasztalhatják, és nemcsak a hibás döntéseket hozó kormányaik, hanem az emberek maguk az üzemanyagkutaknál.

Sajnos Magyarország is érzi ennek hatását, és főként azért, mert bár a folyamatos nyomás ellenére nem engedett a saját érdeke érvényesítéséből, zsarolással felérő módon az ukránok végül csak elzárták a Barátság vezetéket. Ez csak azért tették, mert az remélték, hogy ezzel kormányra segíthetik a nekik megfelelő magyar politikai csoportosulást – nevezzük néven: a Tisza Pártot –,amelyik a brüsszeli támogatást is élvezi, hiszen tőlük remélik, hogy hazánk feladja az eddigi háborúellenes, szuverén politikáját.

Visszatérve a jelenlegi helyzetre, az látható, hogy az iráni háború miatt rengeteg olaj és gáz kiesik a világpiacról. Mivel az ­Európai Unió korábban megtiltotta az orosz energiahordozók importját, a közel-keleti háború energiahatása Európára hatványozott nagyságú, hiszen Európából nemcsak a közel-keleti háború miatt hiány­zik az olaj és más energiahordozó, hanem az oroszok kizárása miatt is kevesebb van az európai piacon, mint korábban. Ebben a helyzetben a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által bevetett zsarolás a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti immár nemcsak Magyarország és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára. Egyértelműen életveszélyes, hogy Magyar Péter megállapodott az ukránokkal és brüsszeli társaival a Barátság kőolajvezeték leállításáról és arról, hogy végleg betiltják az olcsó orosz energiát – legalábbis ha kormányra kerülnek.