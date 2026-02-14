európai uniócopa - cogecacbameurópai bizottságmezőgazdaságélelmiszer

A gazdák előre megmondták, most bekövetkezett: padlóra küldi az Európai Bizottság az ágazatot

Akkora bakit követett el az Európai Bizottság, hogy a legnagyobb európai gazdaszervezet szerint azonnali, rövid távú intézkedések nélkül az ágazat súlyos válságba sodródhat.

Dénes Zoltán
2026. 02. 14. 8:01
Az adatok immár nem hagynak kétséget arról, hogy az Európai Bizottság hibázott! Forrás: AFP
Az Európai Bizottság legfrissebb adatai drámai és példátlan összeomlást erősítenek meg az agrárium egyik legfontosabb szegmensében – hívta fel a figyelmet a legnagyobb uniós gazdaszervezet, a Copa-Cogeca. A hivatalos adatok szerint óriási visszaesés történt az EU nitrogénműtrágya-importjában, mióta életbe lépett a Szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmus (CBAM). 

Copa-Cogeca: veszélybe sodorta az Európai Bizottság az uniós mezőgazdasági termelést és az élelmezésbiztonságot. Fotó: Löffler Péter

Idén januárban az Európai Unió összesen alig 180 ezer tonna nitrogénműtrágyát importált, míg egy évvel korábban, 2025 januárjában ennek mennyisége még megközelítette az 1,2 millió tonnát. Ez azt jelenti, hogy az import a megszokott mennyiség kevesebb mint 16 százalékára zuhant.

A Copa-Cogeca szerint ezek a számok igazolják az elmúlt években többször megfogalmazott figyelmeztetéseiket. Ezek során a gazdálkodói és agrárszövetkezeti szervezetek következetesen arra hívták fel az uniós intézmények figyelmét, hogy a szükséges technikai biztosítékok és piaci felkészültség nélkül a CBAM műtrágyákra történő alkalmazása megzavarja az ellátási folyamatokat, és növeli az európai gazdák költségeit.

A nitrogénműtrágyák – amelyeket közvetlenül érint a CBAM – az EU teljes műtrágya-felhasználásának mintegy 46 százalékát teszik ki, és e mennyiség több mint 30 százaléka hagyományosan importból származik. Egy ekkora visszaesés nem viselhető el következmények nélkül. A közlemény szerint ez

közvetlen veszélyt jelent az EU mezőgazdasági termelésének stabilitására, és a piacok destabilizálódásához vezet az előre hozott beszerzési magatartások révén

– ahogyan az már 2025 decemberében, közvetlenül a mechanizmus bevezetése előtt megfigyelhető volt.

Ráadásul mindeközben az unión belül a műtrágyaárak tovább emelkednek. 2026 januárjában 25 százalékkal haladták meg a 2024-es átlagot. Tekintettel arra, hogy a műtrágya a gazdálkodók input költségeinek átlagosan 15–30 százalékát teszi ki, és hogy a szántóföldi növénytermesztési ágazat már így is súlyos nyomás alatt áll – immár harmadik egymást követő évben negatív árrésekkel –, ez a helyzet számos tagállamban gyorsan fordulóponthoz vezethet.

A készletszintek szintén aggasztóak. A jelenlegi készletek a gazdák 2026-os betakarításhoz szükséges műtrágyaigényének mindössze 45–50 százalékát fedezik, egyes tagállamokban – például Olaszországban és Írországban – ennél is alacsonyabbak a készletszintek. Ez a helyzet még nem is veszi figyelembe a 2027-es betakarításra való felkészülést, és rávilágít az uniós élelmiszer-termelés növekvő sérülékenységére.

A Copa és a Cogeca többször is pragmatikus és felelős megközelítést sürgetett. A decemberi és januári tiltakozások során megfogalmazott fő követelések között szerepelt a CBAM műtrágyákra vonatkozó alkalmazásának elhalasztása addig, amíg:

  • a technikai feltételek nem biztosítják az importárak és számlázás kiszámíthatóságát;
  • az ellátási lánc zavarainak elkerülése; 
  • valamint hosszú távú intézkedések bevezetése a gazdálkodók CBAM-hoz kapcsolódó költségeinek ellensúlyozására.

Súlyos hibát vétett ismét az Európai Bizottság

Az adatok immár nem hagynak kétséget arról, hogy az Európai Bizottság hibázott. Amikor az import több mint 80 százalékkal zuhan, az árak tovább emelkednek, és az elérhetőség bizonytalanná válik, az már nem elméleti aggodalom. 

Ez az uniós mezőgazdasági termelésre és az élelmezésbiztonságra leselkedő azonnali kockázat!

– világított rá közleményében a Copa-Cogeca.

Mint írták, az Európai Uniónak fel kell ismernie ezt a valóságot, és ennek megfelelően kell cselekednie. A Copa és a Cogeca a CBAM műtrágyákra vonatkozó alkalmazásának azonnali felfüggesztését sürgeti a további zavarok megelőzése és az európai mezőgazdaság védelme érdekében. Strukturális intézkedésekre is szükség van a műtrágyák hosszú távú rendelkezésre állásának és megfizethetőségének biztosítására az EU-ban. Meglátásuk szerint azonnali, rövid távú intézkedések nélkül az ágazat súlyos válságba sodródhat.

