A gazdák előre megmondták, most bekövetkezett: padlóra küldi az Európai Bizottság az ágazatot

Az Európai Bizottság legfrissebb adatai drámai és példátlan összeomlást erősítenek meg az agrárium egyik legfontosabb szegmensében – hívta fel a figyelmet a legnagyobb uniós gazdaszervezet, a Copa-Cogeca. A hivatalos adatok szerint óriási visszaesés történt az EU nitrogénműtrágya-importjában, mióta életbe lépett a Szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmus (CBAM).

Copa-Cogeca: veszélybe sodorta az Európai Bizottság az uniós mezőgazdasági termelést és az élelmezésbiztonságot. Fotó: Löffler Péter

Idén januárban az Európai Unió összesen alig 180 ezer tonna nitrogénműtrágyát importált, míg egy évvel korábban, 2025 januárjában ennek mennyisége még megközelítette az 1,2 millió tonnát. Ez azt jelenti, hogy az import a megszokott mennyiség kevesebb mint 16 százalékára zuhant.

A Copa-Cogeca szerint ezek a számok igazolják az elmúlt években többször megfogalmazott figyelmeztetéseiket. Ezek során a gazdálkodói és agrárszövetkezeti szervezetek következetesen arra hívták fel az uniós intézmények figyelmét, hogy a szükséges technikai biztosítékok és piaci felkészültség nélkül a CBAM műtrágyákra történő alkalmazása megzavarja az ellátási folyamatokat, és növeli az európai gazdák költségeit.

A nitrogénműtrágyák – amelyeket közvetlenül érint a CBAM – az EU teljes műtrágya-felhasználásának mintegy 46 százalékát teszik ki, és e mennyiség több mint 30 százaléka hagyományosan importból származik. Egy ekkora visszaesés nem viselhető el következmények nélkül. A közlemény szerint ez

közvetlen veszélyt jelent az EU mezőgazdasági termelésének stabilitására, és a piacok destabilizálódásához vezet az előre hozott beszerzési magatartások révén

– ahogyan az már 2025 decemberében, közvetlenül a mechanizmus bevezetése előtt megfigyelhető volt.

Ráadásul mindeközben az unión belül a műtrágyaárak tovább emelkednek. 2026 januárjában 25 százalékkal haladták meg a 2024-es átlagot. Tekintettel arra, hogy a műtrágya a gazdálkodók input költségeinek átlagosan 15–30 százalékát teszi ki, és hogy a szántóföldi növénytermesztési ágazat már így is súlyos nyomás alatt áll – immár harmadik egymást követő évben negatív árrésekkel –, ez a helyzet számos tagállamban gyorsan fordulóponthoz vezethet.