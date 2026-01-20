Egyre dühösebbek a gazdák

A múlt év végi, csaknem tízezer fős összeurópai gazdatüntetést követően ma ismét utcára vonultak az európai gazdák. Ezúttal Brüsszel helyett Strasbourgban, az Európai Parlament előtt demonstráltak. A francia gazdaszervezetek által szervezett, a Copa-Cogeca támogatásával megtartott tüntetésen ismét több ezren vettek részt, Strasbourg utcáin csaknem ezer traktor vonult fel. A mintegy négyezer francia gazdálkodó mellett szép számmal érkeztek más EU-s tagállamokból is. A demonstráción a magyar gazdálkodók és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) képviselői is részt vettek, derült ki a két szervezet lapunkhoz eljuttatott, közös sajtóközleményéből.

Tüntetnek a gazdák a Mercosur-megállapodás ellen (Fotó: NAK/Lévai Zsolt)

A gazdák egyre elszántabban tiltakoznak az Európai Bizottság elhibázott agrárpolitikája miatt. Miközben a múlt évi decemberi tüntetésen még látszólag sikerült elérni, hogy elhalasszák a Mercosur-egyezmény aláírását – amely hatalmas érvágást jelent az egész európai mezőgazdaság és élelmiszeripar számára −, az új év elején nem tétlenkedett Brüsszel, jelentős nyomást gyakorolva a tagállamokra áterőszakolta az Európa Tanácson az egyezményt, amelyet január 17-én Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke alá is írt a dél-amerikai országok képviselőivel.

A megállapodás tragikus következményekkel járna a gazdálkodókra nézve, és az uniós normáknál jóval enyhébb szabályozás miatt a Mercosur-országokból érkező termékek komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentetnének, és veszélyeztetnék a fogyasztók egészségét. Éppen ezért a gazdák azt kérik az európai parlamenti képviselőktől, hogy utasítsák el a megállapodást

– emeli ki a NAK és a MAGOSZ kommünikéje.

A gazdák emellett egyre hangosabban ítélik el a közös agrárpolitika átalakítását, a források jelentős elvonását. Olyan többéves pénzügyi keretet követelnek, amely nemcsak formálisan, hanem ténylegesen is képes kezelni a piaci környezet gyors változását, a növekvő termelési költségeket és az egyre szigorodó uniós elvárásokat.

A piaci bizonytalanság és a kereskedelempolitikai kockázatok mellett a jogbiztonság hiánya is egyre nagyobb problémát jelent az ágazatban.

A mezőgazdasági közösségek ezért nem részmegoldásokat, hanem átfogó, koherens szabályozási környezetet várnak, amely egyértelmű kereteket, csökkentett adminisztrációt és kiszámítható jövőképet biztosít a gazdálkodók számára.