Szijjártó Péter a hadifogságba került magyar ügyéről: Minden érintettért, mindent megteszünk

A nyilvánosságra került videóra reagálva, amelyben egy ungvári, ukrán–magyar kettős állampolgár az orosz hadifogságból kért segítséget, Szijjártó Péter az Egyes számú DPK „Beszéljük meg!” című műsorában hangsúlyozta: több hasonló felvétel is kering az interneten, és a magyar kormány minden érintett érdekében fellép. A miniszter szerint az ukrajnai kényszersorozás egyre erőszakosabb, miközben a háború elhúzódása súlyos következményekkel jár a térség egészére nézve.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 10:47
A férfit a TCK tisztjei ragadták el és szállították a frontra (Fotó: AFP)
Roman Albert ungvári, ukrán–magyar kettős állampolgár videóüzenete után – amelyben azt állította, hogy az ukrán kényszersorozás során került a frontra, majd orosz hadifogságba esett Szijjártó Péter is megszólalt. A külgazdasági és külügyminiszter az Egyes számú DPK Facebook-csoport „Beszéljük meg!” című hétfői adásában reagált a történtekre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)

Kering néhány ilyen videó a neten. Az a helyzet, hogy ez egy értelmetlen háború, amelyet Ukrajna sosem fog megnyerni. Mivel emberből kezdenek kifogyni, ezért intenzívvé tették az utcai embervadászatot, és viszik is őket a frontra, köztük magyar embereket is

 – fogalmazott a miniszter. 

Szijjártó Péter hozzátette: Nyíregyházán született magyar embert is elvittek annak ellenére, hogy rendelkezett felmentési papírokkal.

„A többségük eltűnik vagy meghal, de a kettő szinte ugyanazt jelenti. Akik nem halnak meg, elkerülnek orosz hadifogságba. Most ezek a videók keringenek a neten, igyekszünk mindenkinek segíteni” – mondta.

Arra a kérdésre, mit jelent konkrétan a segítségnyújtás, a miniszter úgy válaszolt:

Ennek egyes részeiről nem beszélhetek, de azt mondhatom, hogy az érintettek érdekében mindent megteszünk.

A beszélgetésben Szijjártó Péter tágabb összefüggésbe helyezte az esetet. Kiemelte, hogy Magyarország szomszédságában immár négy éve tart a háború, miközben a Közel-Keleten is súlyos eszkaláció zajlik. Szerinte a diplomácia kudarca vezetett oda, hogy több térségben „csatatéri megoldások” kerültek előtérbe.

A miniszter beszélt az energiaellátás biztonságáról is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Hormuzi-szoros a globális olajkereskedelem jelentős részének kulcsfontosságú útvonala, így bármilyen lezárása komoly árrobbanást idézhet elő. Hangsúlyozta: 

Magyarország olajimportjának több mint kilencven százaléka a Barátság vezetéken érkezik, ezért az ellátás biztonsága stratégiai kérdés.

Kitért arra is, hogy a terrorfenyegetettség szintjének emelése fokozott rendőri jelenlétet és ellenőrzéseket jelent, ugyanakkor Magyarország helyzete kedvezőbb, mivel nem engedett be illegális migránsokat. A schengeni térség miatt azonban továbbra is éberségre van szükség.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a légvédelem ma már szuverenitási kérdés, a drónok és rakéták korszakában elengedhetetlen a légtérvédelmi beruházások erősítése. Úgy látja, a béke megteremtése jelentené az egyetlen valódi megoldást, de jelenleg több nemzetközi szereplő sem érdekelt ebben.

A miniszter végül ismét megerősítette: a magyar kormány minden bajba jutott magyar állampolgár érdekében fellép, még ha ennek konkrét részleteit a siker érdekében nem is hozhatják nyilvánosságra.

Borítókép: A férfit a TCK tisztjei ragadták el és szállították a frontra (Fotó: AFP)

