Szijjártó Péter a hadifogságba került magyar ügyéről: Minden érintettért, mindent megteszünk

Szijjártó Péter hozzátette: Nyíregyházán született magyar embert is elvittek annak ellenére, hogy rendelkezett felmentési papírokkal.

„A többségük eltűnik vagy meghal, de a kettő szinte ugyanazt jelenti. Akik nem halnak meg, elkerülnek orosz hadifogságba. Most ezek a videók keringenek a neten, igyekszünk mindenkinek segíteni” – mondta.

Arra a kérdésre, mit jelent konkrétan a segítségnyújtás, a miniszter úgy válaszolt: