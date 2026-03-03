Szijjártó Péter a hadifogságba került magyar ügyéről: Minden érintettért, mindent megteszünk

Roman Albert ungvári, ukrán–magyar kettős állampolgár videóüzenete után – amelyben azt állította, hogy az ukrán kényszersorozás során került a frontra, majd orosz hadifogságba esett – Szijjártó Péter is megszólalt. A külgazdasági és külügyminiszter az Egyes számú DPK Facebook-csoport „Beszéljük meg!” című hétfői adásában reagált a történtekre.
Kering néhány ilyen videó a neten. Az a helyzet, hogy ez egy értelmetlen háború, amelyet Ukrajna sosem fog megnyerni. Mivel emberből kezdenek kifogyni, ezért intenzívvé tették az utcai embervadászatot, és viszik is őket a frontra, köztük magyar embereket is
– fogalmazott a miniszter.
