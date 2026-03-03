„Orbán akkor válik jelentőssé, ha befolyásos politikai erők állnak mögötte, egyébként nincs súlya. Magyarország ugyan számít, de katonai értelemben nem meghatározó” – nyilatkozta Zelenszkij a legnagyobb olasz napilapnak. Hozzátette: nem folytat párbeszédet Orbánnal, mert – megfogalmazása szerint – a magyar miniszterelnök ezt nem kívánja. Ugyanakkor Szlovákia vezetőjével, Robert Ficóval kapcsolatban maradt, és rajta keresztül igyekszik közvetíteni az ukrán álláspontot a térség felé – írja a Corriere de la Sera.
Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán Viktor vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja
Volodimir Zelenszkij élesen bírálta Orbán Viktort egy olasz napilapnak adott interjúban: az ukrán elnök szerint Magyarország katonailag nem meghatározó, és a kétoldalú kapcsolatok csak akkor rendeződhetnek, ha a magyar miniszterelnök vereséget szenved a választásokon. Zelenszkij az orosz energiaimport ügyében is kritikát fogalmazott meg, és hangsúlyozta: Európa nem finanszírozhatja az Ukrajna elleni háborút az orosz energiahordozók vásárlásával.
Zelenszkij hangsúlyozta: több alkalommal is jelezte Orbánnak, hogy Európa nem vásárolhat energiát Oroszországtól, mivel az ebből származó bevételeket Putyin – állítása szerint – azonnal fegyvervásárlásra fordítja Ukrajna ellen. „Ez egy egyszerű összefüggés, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni” – fogalmazott az elnök. Szerinte az orosz energiaforrásoktól való függőség közvetlenül hozzájárul az Ukrajna elleni háború finanszírozásához.
Zelenszkij szerint Orbán Viktor vereséget szenved a választásokon
Zelenszkij úgy véli, Ukrajna és Magyarország kapcsolata akkor rendeződhet, ha Orbán elveszíti a választásokat.
Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon, és akkor normális kapcsolatokat alakíthatunk ki Magyarországgal
– fogalmazott az elnök. Hozzátette: meglátása szerint a magyar társadalom nem oroszbarát, és ez idővel a politikában is tükröződni fog. Zelenszkij úgy látja, Magyarország fontos ország, ugyanakkor a jelenlegi vezetés mellett nem tud érdemi szerepet vállalni az európai biztonságpolitikai együttműködésben.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI)
