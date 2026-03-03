Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán Viktor vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja

„Orbán akkor válik jelentőssé, ha befolyásos politikai erők állnak mögötte, egyébként nincs súlya. Magyarország ugyan számít, de katonai értelemben nem meghatározó” – nyilatkozta Zelenszkij a legnagyobb olasz napilapnak. Hozzátette: nem folytat párbeszédet Orbánnal, mert – megfogalmazása szerint – a magyar miniszterelnök ezt nem kívánja. Ugyanakkor Szlovákia vezetőjével, Robert Ficóval kapcsolatban maradt, és rajta keresztül igyekszik közvetíteni az ukrán álláspontot a térség felé – írja a Corriere de la Sera.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)