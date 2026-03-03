Zelenszkijorosz energiaOrbán Viktorválasztásvereség

Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán Viktor vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja

Volodimir Zelenszkij élesen bírálta Orbán Viktort egy olasz napilapnak adott interjúban: az ukrán elnök szerint Magyarország katonailag nem meghatározó, és a kétoldalú kapcsolatok csak akkor rendeződhetnek, ha a magyar miniszterelnök vereséget szenved a választásokon. Zelenszkij az orosz energiaimport ügyében is kritikát fogalmazott meg, és hangsúlyozta: Európa nem finanszírozhatja az Ukrajna elleni háborút az orosz energiahordozók vásárlásával.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 12:10
Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Orbán akkor válik jelentőssé, ha befolyásos politikai erők állnak mögötte, egyébként nincs súlya. Magyarország ugyan számít, de katonai értelemben nem meghatározó” – nyilatkozta Zelenszkij a legnagyobb olasz napilapnak. Hozzátette: nem folytat párbeszédet Orbánnal, mert – megfogalmazása szerint – a magyar miniszterelnök ezt nem kívánja. Ugyanakkor Szlovákia vezetőjével, Robert Ficóval kapcsolatban maradt, és rajta keresztül igyekszik közvetíteni az ukrán álláspontot a térség felé – írja a Corriere de la Sera.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Zelenszkij hangsúlyozta: több alkalommal is jelezte Orbánnak, hogy Európa nem vásárolhat energiát Oroszországtól, mivel az ebből származó bevételeket Putyin – állítása szerint – azonnal fegyvervásárlásra fordítja Ukrajna ellen. „Ez egy egyszerű összefüggés, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni” – fogalmazott az elnök. Szerinte az orosz energiaforrásoktól való függőség közvetlenül hozzájárul az Ukrajna elleni háború finanszírozásához.

Zelenszkij szerint Orbán Viktor vereséget szenved a választásokon

Zelenszkij úgy véli, Ukrajna és Magyarország kapcsolata akkor rendeződhet, ha Orbán elveszíti a választásokat.

Hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon, és akkor normális kapcsolatokat alakíthatunk ki Magyarországgal

 – fogalmazott az elnök. Hozzátette: meglátása szerint a magyar társadalom nem oroszbarát, és ez idővel a politikában is tükröződni fog. Zelenszkij úgy látja, Magyarország fontos ország, ugyanakkor a jelenlegi vezetés mellett nem tud érdemi szerepet vállalni az európai biztonságpolitikai együttműködésben.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekukrán

Elnököt játszó balkáni zsaroló

Gajdics Ottó avatarja

Szintet lépett a tréningruhás diplomácia, amikor az extrém zongoristából ukrán elnökké átváltoztatott pukkancs kifejtette, nem elég hálásak a magyarok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu