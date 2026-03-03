Kísért a múlt: a régi baloldali gazdasági elit kapaszkodik vissza a Tisza listáján

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt turisztikai szakértője a negyedik helyen szerepel a Tisza Párt listáján. De ki is ez a magát kezdőnek bemutató hölgy a Tisza élén? – teszi fel a kérdést Borbély Beáta a közösségi oldalán. A Nézőpont Intézet elemzője rámutatott: bár Magyar Péter az elejétől azt állítja, hogy szakít a régi baloldali elittel, Forsthoffer Ágnes is egy példa a sok közül, hogy a balliberális múlt emberei újra a hatalom közelébe akarnak kerülni, most éppen a Tisza Párt színeiben.

Forsthoffer Ágnes. Forrás: Facebook

Az elemző ismertette: Forsthoffer Ágnes 2023 és 2025 között a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője is volt, már 26 évesen szállodaigazgató lett, ehhez pedig kiváló alapot biztosított a családi háttere. Édesapja ugyanis már a rendszerváltás előtt vezető pozícióban volt:

a füredi hajógyár ügyvezetője lett, majd a felszámoló helyi megbízottjaként ő adta el a Ganz Danubius Balatonfüredi Hajógyár Rt. teljes vagyonát.

Forsthoffer Ferenc aztán a pápai Talajerő-gazdálkodási Kft. ügyvezetője lett, majd a céget 2002-ben sikeresen privatizálták a dolgozói konzorciummal. A cég mára száz százalékban a családé lett. Forsthoffer Ferenc később egy pápai hulladékgazdálkodási céget is megszerzett, ami a szocialista kormányok alatt az országban elsőként végezhette a konyhai hulladék gyűjtését, kezelését – részletezte Borbély Beáta. Hozzátette: de Forsthoffer Ágnes édesanyja sem akárhonnan jött: Forsthofferné a nyolcvanas években többek között a Hungarhotelsnél volt főkönyvelő, majd az 1990-es években a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának tagja, végül a füredi Hotel Marina igazgatója lett.

Az elemző azt is kiemelte, amiről korábban már a Magyar Nemzet is beszámolt: Forsthoffer Ágnes a politikai próbálkozása előtt, 26 éves korától a balatonfüredi Hotel Margaréta többségi tulajdonosa és igazgatója. A család Balatonfüreden és környékén több villával is rendelkezik, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat.

A Forsthoffer család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzéseken, és folyamatosan nyereségesek

– tette hozzá.