Tisza PártForsthoffer ÁgnesMagyar Péter

Kísért a múlt: a régi baloldali gazdasági elit kapaszkodik vissza a Tisza listáján

Forsthoffer Ágnes már a politikai próbálkozása előtt szállodaigazgató volt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 16:48
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt turisztikai szakértője a negyedik helyen szerepel a Tisza Párt listáján. De ki is ez a magát kezdőnek bemutató hölgy a Tisza élén? – teszi fel a kérdést Borbély Beáta a közösségi oldalán. A Nézőpont Intézet elemzője rámutatott: bár Magyar Péter az elejétől azt állítja, hogy szakít a régi baloldali elittel, Forsthoffer Ágnes is egy példa a sok közül, hogy a balliberális múlt emberei újra a hatalom közelébe akarnak kerülni, most éppen a Tisza Párt színeiben.

Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter
Forsthoffer Ágnes. Forrás: Facebook

Az elemző ismertette: Forsthoffer Ágnes 2023 és 2025 között a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője is volt, már 26 évesen szállodaigazgató lett, ehhez pedig kiváló alapot biztosított a családi háttere. Édesapja ugyanis már a rendszerváltás előtt vezető pozícióban volt: 

a füredi hajógyár ügyvezetője lett, majd a felszámoló helyi megbízottjaként ő adta el a Ganz Danubius Balatonfüredi Hajógyár Rt. teljes vagyonát.

Forsthoffer Ferenc aztán a pápai Talajerő-gazdálkodási Kft. ügyvezetője lett, majd a céget 2002-ben sikeresen privatizálták a dolgozói konzorciummal. A cég mára száz százalékban a családé lett. Forsthoffer Ferenc később egy pápai hulladékgazdálkodási céget is megszerzett, ami a szocialista kormányok alatt az országban elsőként végezhette a konyhai hulladék gyűjtését, kezelését – részletezte Borbély Beáta. Hozzátette: de Forsthoffer Ágnes édesanyja sem akárhonnan jött: Forsthofferné a nyolcvanas években többek között a Hungarhotelsnél volt főkönyvelő, majd az 1990-es években a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának tagja, végül a füredi Hotel Marina igazgatója lett.

Az elemző azt is kiemelte, amiről korábban már a Magyar Nemzet is beszámolt: Forsthoffer Ágnes a politikai próbálkozása előtt, 26 éves korától a balatonfüredi Hotel Margaréta többségi tulajdonosa és igazgatója. A család Balatonfüreden és környékén több villával is rendelkezik, Tihanyban is üzemeltettek saját tulajdonú vendégházat.

A Forsthoffer család cégei az elmúlt évtizedekben százmilliós nagyságrendben nyertek EU-s pályázatokon, közbeszerzéseken, és folyamatosan nyereségesek

– tette hozzá.

 

 

Borítókép: Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu