Hazugsággal nyitja politikai karrierjét Magyar Péter új alelnöke + videó

Forsthoffer Ágnes áldozati pózba vágta magát, és a államra mutogatott, hogy kárt okoztak neki. Az igazság azonban hamar szembejött, ráadásul a saját hotele buktatta le.

Erős Hunor
2025. 09. 11. 19:18
Forrás: Facebook
A Tisza Párt új alelnöke azt akarta elhitetni Magyar Péter követőivel, hogy az egyik állami cég visszamondta szállodájában a foglalást, miután felállt a baloldali pártvezér mellé a színpadra, és ezzel hatalmas anyagi kárt okoztak nekik. Forsthoffer Ágnes azonban vagy nem tudja a saját szállodájának a foglalási feltételeit, vagy mindez csak kitaláció és hangulatkeltés a kormány ellen, ugyanis állításairól hamar kiderült, hogy nem igazak. Még a saját szállodája is leleplezte. A Tisza Párt alelnökének lebukásáról Deák Dániel osztott meg egy videót a közösségi oldalán. Mindemellett a Magyar Nemzet megkereste a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét, hogy kétséget kizáróan kiderüljön, igazat mondott-e Magyar Péter új alelnöke. Lapunk a TV2-t is megkereste, ugyanis úgy tudjuk, ők az a cég, amely visszamondta a foglalásukat.

Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter
Fotó: Facebook

Magyar Péter új alelnöke azt állította, hogy a rendezvényt felsőbb utasításra 16 órával az esemény kezdete előtt mondta le a cég, mindezt egy nappal az után, hogy a Tisza-vezért bemutatta őt, mint új alelnöke.

Ez a kijelentés Varga Ádám számára is gyanús lett, hiszen, 

ha valaki lemond egy foglalást, akkor kötbért kell fizetnie, hogy megtérítse a kárt, így amennyiben Magyar Péter emberének foglalással kapcsolatos története igaz, akkor sem érthette anyagi kár.

A véleményvezér azonban nem bízta a véletlenre és feltételezésekre a dolgot, így felhívta Magyar Péter új emberének hotelét, hogy kiderüljön, milyen feltételekkel lehet lemondani egy foglalást.

A hotel illetékese a telefonban elmondta, hogy számos feltételük van a lemondással kapcsolatban, azonban ezek a lemondás körülményeitől függenek. Ezek alapján már akkor is járt volna pénz Forsthoffer Ágnes cégének, ha korábban mondják le, tehát már megdőltek a baloldali párt alelnökének kijelentései.

Azonban – ahogy kiderült –, ha valaki olyan rövid határidővel törli foglalását, mint ahogy ezt Magyar Péter embere állítja, akkor a teljes összeget kötbérezi a hotel.

Ezek alapján látható, hogy a Tisza Párt új alelnöke szavait csupán a kormány elleni hangulatkeltésre használta, mivel valódi anyagi kár nem érhette.

 

Magyar Péter embere csak nagyot akart mondani

A Magyar Nemzet megkeresésére a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elmondta, hogy a lemondási szabályokat alapvetően a polgári törvénykönyv és a szálláshely ÁSZF-je határozza meg.

A lemondási határidők és a kötbér mértéke a szálláshely szabályzatában, illetve az adott foglalás szerződésében kerülnek rögzítésre

– szögezte le a szövetség. Majd egyértelműsítették: tehát a vendég és a szálláshely között létrejövő szerződéses feltételek irányadóak.

Ezek alapján tehát biztosra mondható, hogy Forsthoffer Ágnes nem mondott igazat, amikor azt mondta, hogy anyagi kár érte a lemondáskor, ugyanis – ahogy korábban megtudtuk – a szállodájának feltételei 100 százalékos kötbért írnak elő egy napon belüli lemondás esetén.

Lapunk úgy tudja, hogy a TV2 volt az a cég, amely lemondta a foglalást. A csatornának több kérdést is küldtünk, azonban cikkünk megjelenéséig azokra nem kaptunk válaszokat. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük. A következő kérdéseket tettük fel:

  • Valóban volt foglalásuk és ezt valóban lemondták?
  • Amennyiben igen, akkor valóban ilyen közel a lefoglalt időponthoz törölték?
  • A foglalás lemondásakor a hotel adott tájékoztatást a foglalás törlésének feltételeiről, valamint kötbérfizetés szükségességéről?

Borítókép: Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

