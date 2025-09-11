Hazugsággal nyitja politikai karrierjét Magyar Péter új alelnöke + videó

A Tisza Párt új alelnöke azt akarta elhitetni Magyar Péter követőivel, hogy az egyik állami cég visszamondta szállodájában a foglalást, miután felállt a baloldali pártvezér mellé a színpadra, és ezzel hatalmas anyagi kárt okoztak nekik. Forsthoffer Ágnes azonban vagy nem tudja a saját szállodájának a foglalási feltételeit, vagy mindez csak kitaláció és hangulatkeltés a kormány ellen, ugyanis állításairól hamar kiderült, hogy nem igazak. Még a saját szállodája is leleplezte. A Tisza Párt alelnökének lebukásáról Deák Dániel osztott meg egy videót a közösségi oldalán. Mindemellett a Magyar Nemzet megkereste a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét, hogy kétséget kizáróan kiderüljön, igazat mondott-e Magyar Péter új alelnöke. Lapunk a TV2-t is megkereste, ugyanis úgy tudjuk, ők az a cég, amely visszamondta a foglalásukat.

Magyar Péter új alelnöke azt állította, hogy a rendezvényt felsőbb utasításra 16 órával az esemény kezdete előtt mondta le a cég, mindezt egy nappal az után, hogy a Tisza-vezért bemutatta őt, mint új alelnöke.

Ez a kijelentés Varga Ádám számára is gyanús lett, hiszen,

ha valaki lemond egy foglalást, akkor kötbért kell fizetnie, hogy megtérítse a kárt, így amennyiben Magyar Péter emberének foglalással kapcsolatos története igaz, akkor sem érthette anyagi kár.

A véleményvezér azonban nem bízta a véletlenre és feltételezésekre a dolgot, így felhívta Magyar Péter új emberének hotelét, hogy kiderüljön, milyen feltételekkel lehet lemondani egy foglalást.

A hotel illetékese a telefonban elmondta, hogy számos feltételük van a lemondással kapcsolatban, azonban ezek a lemondás körülményeitől függenek. Ezek alapján már akkor is járt volna pénz Forsthoffer Ágnes cégének, ha korábban mondják le, tehát már megdőltek a baloldali párt alelnökének kijelentései.

Azonban – ahogy kiderült –, ha valaki olyan rövid határidővel törli foglalását, mint ahogy ezt Magyar Péter embere állítja, akkor a teljes összeget kötbérezi a hotel.

Ezek alapján látható, hogy a Tisza Párt új alelnöke szavait csupán a kormány elleni hangulatkeltésre használta, mivel valódi anyagi kár nem érhette.